Ανάρτηση έκανε ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος καταδικάζοντας τις δηλώσεις Δρυμιώτη.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος με ανάρτηση στο X αναφέρει «Αντιλαμβάνομαι τη στεναχώρια για την απουσία των ηγετών της αριστεράς στην κηδεία Σαββόπουλου. Οπως κι αντιλαμβάνομαι πόσο λάθος ήταν η δήλωση Δρυμιώτη που ακολούθησε. Τα πιστοποιητικά φρονημάτων τα κατήργησε η ΝΔ το 1974. Μη γυρνάμε πίσω λοιπόν».



Τι είπε ο Δρυμιώτης

Σε μια προκλητική και άκρως διχαστική δήλωση για την Αριστερά προχώρησε ο Ανδρέας Δρυμιώτης, την οποία αναπαρήγαγε η «Ομάδα αλήθειας», φέρνοντας όπως ήταν αναμενόμενο σφοδρές αντιδράσεις.

«Πλέον, το να είσαι Αριστερός έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας», ανέφερε ο πολιτικός αναλυτής, αρθρογράφος της «Καθημερινής», αναφερόμενος στην απουσία ηγετών των προοδευτικών κομμάτων από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.

«Τα είπε όλα», ήταν το σχόλιο της «Ομάδας αλήθειας», που αναπαρήγαγε την προκλητική δήλωση του Ανδρέα Δρυμιώτη, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. «Ως σύγχρονοι δωσίλογοι μοιράζουν πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης, αναπαράγοντας την αδιανόητη και ανιστόρητη δήλωση Δρυμιώτη», σχολίασε η Χαριλάου Τρικούπη, προσθέτοντας «να τους χαίρεστε, κύριε Μητσοτάκη», ενώ κάλεσε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τοποθετηθεί.

Ο Ανδρέας Δρυμιώτης απέκτησε και την ιδιότητα του «διανομέα πιστοποιητικών ελληνοφροσύνης», παρατηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ. «Εντελώς συμπτωματικά, τα πιστοποιητικά αυτά είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά του μετεμφυλιακού κράτους και της χούντας», σημειώνει η Κουμουνδούρου και τονίζει: «Είναι ντροπή να υπάρχουν στον δημόσιο διάλογο τέτοιες τοξικές και διχαστικές φωνές. Δεν χρειαζόμαστε Χρυσή Αυγή με γραβάτα και κουστούμι στα πάνελ της τηλεόρασης».