ΠΑΣΟΚ: «Αδιανόητη και ανιστόρητη δήλωση Δρυμιώτη».

Σε μια προκλητική και άκρως διχαστική δήλωση για την Αριστερά προχώρησε ο Ανδρέας Δρυμιώτης, την οποία αναπαρήγαγε η «Ομάδα αλήθειας», φέρνοντας όπως ήταν αναμενόμενο σφοδρές αντιδράσεις.

«Πλέον, το να είσαι Αριστερός έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας», ανέφερε ο πολιτικός αναλυτής, αρθρογράφος της «Καθημερινής», αναφερόμενος στην απουσία ηγετών των προοδευτικών κομμάτων από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.

«Τα είπε όλα», ήταν το σχόλιο της «Ομάδας αλήθειας», που αναπαρήγαγε την προκλητική δήλωση του Ανδρέα Δρυμιώτη, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. «Ως σύγχρονοι δωσίλογοι μοιράζουν πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης, αναπαράγοντας την αδιανόητη και ανιστόρητη δήλωση Δρυμιώτη», σχολίασε η Χαριλάου Τρικούπη, προσθέτοντας «να τους χαίρεστε, κύριε Μητσοτάκη», ενώ κάλεσε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τοποθετηθεί.

Η δήλωση του Ανδρέα Δρυμιώτη για την Αριστερά

Καλεσμένος στην εκπομπή «Σήμερα», του ΣΚΑΪ, ο Ανδρέας Δρυμιώτης κλήθηκε να κάνει σχόλιο για τις απουσίες από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.

«Οι άδειες καρέκλες στην κηδεία του Σαββόπουλου πρέπει να προβληματίσουν τον κάθε σκεπτόμενο Έλληνα. Πλέον, το να είσαι Αριστερός έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας. Τι ήταν ο Σαββόπουλος; Πραγματικά ήταν η επιτομή του ελληνισμού», είπε αρχικά ο πολιτικός αναλυτής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Για εμένα ήταν ντροπή αυτό το πράγμα. Ήταν κάτι που δεν μπορούσε κανείς να το διανοηθεί. Δηλαδή όλοι οι άλλοι Αριστεροί καλλιτέχνες, θα πρέπει οι Δεξιοί να μην πηγαίνουν ούτε στις παραστάσεις τους; Είναι ντροπή για την Ελλάδα και πρέπει να το καταλάβουν αυτοί που τους καθοδηγούν», συμπλήρωσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddswutr1qyx5?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Τα είπε όλα», ανέφερε ανάρτηση της «Ομάδας αλήθειας», για τη συγκεκριμένη δήλωση του Ανδρέα Δρυμιώτη.

{https://x.com/omadaalithias/status/1982728900560949756}

ΠΑΣΟΚ: Τοξικός διχασμός, αδιανόητη και ανιστόρητη η δήλωση Δρυμιώτη

Με ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ βάλλει κατά του Ανδρέα Δρυμιώτη και της «Ομάδας αλήθειας».

«Ως σύγχρονοι δωσίλογοι μοιράζουν πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης, αναπαράγοντας την αδιανόητη και ανιστόρητη δήλωση Δρυμιώτη ότι “το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας”», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη, που καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τοποθετηθεί κατά πόσο υιοθετεί «τον διχαστικό οχετό» της «Ομάδας αλήθειας».

«Να τους χαίρεστε, κύριε Μητσοτάκη. Το απόστημα του τοξικού διχασμού, που εκτρέφει στα υπόγεια του Μεγάρου Μαξίμου η σιτιζόμενη με περίεργες και ύποπτες διαδρομές χρήματος Ομάδα Ψεύδους, έσπασε στάζοντας το δηλητήριο του», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ.

«Πατριώτες είμαστε όλοι οι Έλληνες. Δεν είναι “προνόμιο” κάποιων ο πατριωτισμός. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ας σταματήσει τον κατήφορο της τοξικότητας, της πόλωσης και της διαίρεσης, στον οποίο τρέχει με σπασμένα φρένα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Να τους χαίρεστε, κύριε Μητσοτάκη.

Το απόστημα του τοξικού διχασμού, που εκτρέφει στα υπόγεια του Μεγάρου Μαξίμου η σιτιζόμενη με περίεργες και ύποπτες διαδρομές χρήματος Ομάδα Ψεύδους, έσπασε στάζοντας το δηλητήριο του.

Ως σύγχρονοι δωσίλογοι μοιράζουν πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης, αναπαράγοντας την αδιανόητη και ανιστόρητη δήλωση Δρυμιώτη ότι “το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας”.

Αναμένουμε από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να τοποθετηθεί κατά πόσο υιοθετεί τον διχαστικό οχετό της “Ομάδας Αλήθειας”.

Πατριώτες είμαστε όλοι οι Έλληνες. Δεν είναι “προνόμιο” κάποιων ο πατριωτισμός.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ας σταματήσει τον κατήφορο της τοξικότητας, της πόλωσης και της διαίρεσης, στον οποίο τρέχει με σπασμένα φρένα».

Η δήλωση πάντως του Ανδρέα Δρυμιώτη θυμίζει αναμφίβολλα την αγαπημένη συνήθεια της Χούντας να αποφασίζει ποιος ήταν Έλληνας και ποιος όχι.