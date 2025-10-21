Η απώλεια δοντιών μπορεί να αποτελέσει βασικό δείκτη σοβαρότερων προβλημάτων υγείας.

Ο ρυθμός με τον οποίο χάνουμε δόντια σε προχωρημένη ηλικία συνδέεται με τον κίνδυνο θανάτου, σύμφωνα με μια νέα, εκτενή μελέτη που υπογραμμίζει τη σημασία της καλής στοματικής υγείας.

Η απώλεια δοντιών έχει συνδεθεί και στο παρελθόν με τη θνησιμότητα - γενικά, όσο λιγότερα δόντια έχει κανείς, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα πρόωρου θανάτου - ωστόσο έως τώρα δεν υπήρχαν στοιχεία για το πώς ο ρυθμός απώλειας δοντιών μπορεί να επηρεάζει αυτή τη σχέση.

Για να αποκτήσουν τέτοια δεδομένα, ερευνητές με επικεφαλής επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Sichuan στην Κίνα μελέτησαν την απώλεια δοντιών σε 8.073 ηλικιωμένους, παρακολουθώντας τον ρυθμό με τον οποίο έχαναν δόντια σε σχέση με τη θνησιμότητά τους, σε διάστημα κατά μέσο όρο 3,5 ετών.

«Μεταξύ των ηλικιωμένων, ο κίνδυνος θνησιμότητας από κάθε αιτία αυξήθηκε σημαντικά με την ταχύτερη απώλεια δοντιών, ανεξάρτητα από τον αρχικό αριθμό δοντιών», γράφουν οι ερευνητές στην επιστημονική τους δημοσίευση.

Η σχέση αυτή παρέμεινε ισχυρή ακόμη και αφού λήφθηκαν υπόψη άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και την εμφάνιση ασθενειών, όπως το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, οι συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ και τα επίπεδα σωματικής άσκησης.

Οι ερευνητές δεν υποστηρίζουν ότι η ταχεία απώλεια δοντιών προκαλεί θάνατο. Αντίθετα, τα προβλήματα υγείας που οδηγούν στην απώλεια δοντιών μπορεί να συμβάλλουν και στη μείωση του προσδόκιμου ζωής. Έτσι, η απώλεια δοντιών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης για την αξιολόγηση της γενικής υγείας και του κινδύνου θνησιμότητας.

Η καλή στοματική υγεία συνδέεται εδώ και καιρό με τη γενική υγεία, καθώς έχουν ήδη τεκμηριωθεί σχέσεις με τη γνωστική έκπτωση και τις καρδιακές παθήσεις.

Δεν είναι ακόμη σαφές γιατί υπάρχει αυτή η συσχέτιση μεταξύ ρυθμού απώλειας δοντιών και θνησιμότητας. Οι ερευνητές επισημαίνουν τη φλεγμονή, τη διατροφή, την παχυσαρκία και το ψυχολογικό στρες ως πιθανούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τόσο την απώλεια δοντιών όσο και τις ασθένειες.

Όσον αφορά τη διατροφή, για παράδειγμα, τα άτομα με λιγότερα δόντια τείνουν να έχουν λιγότερο ισορροπημένη διατροφή, καθώς δυσκολεύονται να μασήσουν. Έτσι, ο οργανισμός λαμβάνει λιγότερα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, επιδεινώνοντας περαιτέρω τα προβλήματα υγείας.

«Παρά το γεγονός ότι οι εξηγήσεις αυτές υποδηλώνουν σύνδεση μεταξύ της απώλειας δοντιών και άλλων γνωστών παραγόντων κινδύνου θνησιμότητας, οι ακριβείς μηχανισμοί παραμένουν ασαφείς και απαιτούν περαιτέρω έρευνα», σημειώνουν οι ερευνητές.

Η ερευνητική ομάδα τονίζει τη σημασία της πρόληψης και της φροντίδας της στοματικής υγείας. Οι τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο, το βούρτσισμα δύο φορές την ημέρα και η διακοπή του καπνίσματος συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας των δοντιών - συνήθειες που, σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες, επηρεάζουν το προσδόκιμο ζωής των ηλικιωμένων.

Οι οδοντιατρικοί έλεγχοι επιτρέπουν επίσης την καταγραφή της απώλειας δοντιών και την αποκατάσταση με τεχνητές λύσεις (όπως οδοντοστοιχίες). Η μελέτη προτείνει ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο τρόπο παρακολούθησης της υγείας και του κινδύνου νόσου ή θανάτου στους ηλικιωμένους.

Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για καινοτόμες μεθόδους αντικατάστασης δοντιών. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς τη δημιουργία συνθετικών, εργαστηριακά καλλιεργημένων δοντιών, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και κλινικές δοκιμές φαρμάκου που στοχεύει στην αναγέννηση των φυσικών δοντιών.

«Τα ευρήματα αυτά τονίζουν τη ζωτική σημασία της παρακολούθησης του ρυθμού απώλειας δοντιών», καταλήγουν οι ερευνητές.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό BMC Geriatrics.

Πηγή: Science Alert