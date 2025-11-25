Ο εγκέφαλος αλλάζει συνεχώς ως αποτέλεσμα των νέων γνώσεων και εμπειριών, ωστόσο η έρευνα δείχνει ότι περνάει από πέντε φάσεις.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος περνάει από πέντε φάσεις στη διάρκεια της ζωής, με βασικούς «σταθμούς» τις ηλικίες των 9, 32, 66 και 83, σύμφωνα με νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications και στην οποία συμμετείχαν 4.000 άτομα έως 90 ετών.

Ερευνητές του πανεπιστημίου του Cambridge διαπίστωσαν ότι ο εγκέφαλος παραμένει στην εφηβική φάση μέχρι τα 32 έτη. Επισημαίνουν ότι τα ευρήματα μπορεί να βοηθήσουν να κατανοήσουμε γιατί ο κίνδυνος ψυχικών διαταραχών και άνοιας ποικίλλει κατά τη διάρκεια της ζωής.

Ο εγκέφαλος αλλάζει συνεχώς ως αποτέλεσμα των νέων γνώσεων και εμπειριών, ωστόσο η έρευνα δείχνει ότι περνάει από πέντε φάσεις:

Παιδική ηλικία: από τη γέννηση έως την ηλικία των 9 ετών

Εφηβεία: από 9 έως 32 ετών

Ενηλικίωση: από 32 έως 66 ετών

Πρώιμη γήρανση: από 66 έως 83

Ύστερη γήρανση: από 83 και μετά

«Ο εγκέφαλος αναδιαμορφώνεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Ενισχύει και αποδυναμώνει συνεχώς τις συνδέσεις και δεν ακολουθεί ένα σταθερό μοτίβο - υπάρχουν διακυμάνσεις και φάσεις αναδιαμόρφωσης του εγκεφάλου», δήλωσε η Δρ. Alexa Mousley στο BBC.

Κάποιοι άνθρωποι θα φτάσουν σε αυτά τα ορόσημα νωρίτερα ή αργότερα από άλλους - ωστόσο οι ερευνητές είπαν ότι ήταν εντυπωσιακό το πόσο ξεκάθαρα ξεχώριζαν αυτές οι ηλικίες στα δεδομένα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτά τα μοτίβα αποκαλύφθηκαν μόνο τώρα λόγω της ποσότητας των εγκεφαλικών σαρώσεων που είναι διαθέσιμες στη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications.

Με πληροφορίες από BBC