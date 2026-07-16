Η Hisense ενισχύει τη νέα γενιά τηλεοράσεών της με τεχνολογίες που προσφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια, ομαλότερη κίνηση και πιο καθηλωτική θέαση.

Η Hisense ενισχύει τη νέα γενιά RGB MiniLED τηλεοράσεών της με πραγματικό ρυθμό ανανέωσης 180Hz, προσφέροντας ακόμη πιο ομαλή κίνηση, υψηλότερη ευκρίνεια και άμεση απόκριση σε αθλητικές μεταδόσεις, κινηματογραφικό περιεχόμενο και gaming.

Καθώς οι απαιτήσεις των καταναλωτών για πιο ρεαλιστική εικόνα και ομαλότερη κίνηση αυξάνονται, ο υψηλός ρυθμός ανανέωσης αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό μιας premium τηλεόρασης. Με native 180Hz, οι RGB MiniLED τηλεοράσεις της Hisense περιορίζουν το motion blur και διατηρούν καθαρές ακόμη και τις πιο γρήγορες σκηνές δράσης, αποδίδοντας κάθε λεπτομέρεια με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Το αποτέλεσμα είναι μια πιο καθηλωτική εμπειρία θέασης, είτε πρόκειται για την παρακολούθηση αθλητικών διοργανώσεων και ταινιών δράσης είτε για απαιτητικό gaming, όπου η ταχύτητα απόκρισης και η ακρίβεια της εικόνας παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Στην καρδιά της νέας γενιάς τηλεοράσεων βρίσκεται η τεχνολογία RGB MiniLED, η οποία αξιοποιεί ανεξάρτητα κόκκινα, πράσινα και μπλε MiniLED στοιχεία φωτισμού. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται μεγαλύτερη χρωματική ακρίβεια, πιο φυσική απόδοση των αποχρώσεων και εικόνες με ενισχυμένο βάθος και ρεαλισμό.

Σε συνδυασμό με τον επεξεργαστή Hi-View AI Engine RGB, η τηλεόραση αναλύει και προσαρμόζει δυναμικά το χρώμα, τη φωτεινότητα και την αντίθεση σε πραγματικό χρόνο, επιτυγχάνοντας 100% κάλυψη του χρωματικού χώρου BT.2020.

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Οι ευρωπαϊκές εκδόσεις διαθέτουν επίσης τεχνολογία Anti-Reflection & Glare-Free, η οποία περιορίζει τις αντανακλάσεις και διατηρεί την εικόνα καθαρή ακόμη και σε χώρους με έντονο φυσικό ή τεχνητό φωτισμό. Την εμπειρία συμπληρώνει το ενσωματωμένο ηχοσύστημα Devialet 4.1.2 Multi-Channel Audio, προσφέροντας πλούσιο και πολυδιάστατο ήχο που ενισχύει την αίσθηση της δράσης και της κινηματογραφικής θέασης.

Ως The Origin of RGB MiniLED, η Hisense ενισχύει τη νέα γενιά τηλεοράσεών της με τεχνολογίες που προσφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια, ομαλότερη κίνηση και πιο καθηλωτική θέαση.



