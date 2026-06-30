Γιατί δεν πήγα στην εκδήλωση του Τσίπρα στη Νίκαια- Με όρους ατομικής αξιοπρέπειας είμαι αποφασισμένος να κλείσω το κεφάλαιο του ΣΥΡΙΖΑ όταν ΄/ερθει η ώρα-Αν νικήσει ο Μητσοτάκης θα προτείνει δημόσια στον Ανδρουλάκη το σχηματισμό κυβέρνηση συνεργασίας.

«Με όρους ατομικής αξιοπρέπειας άνοιξα το κεφάλαιο της συμμετοχής μου στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, το 2019. Χωρίς κάποιο κυβερνητικό αντάλλαγμα ή οποιαδήποτε άλλη απαίτηση από πλευράς μου. Με όρους ατομικής αξιοπρέπειας είμαι αποφασισμένος και να κλείσω αυτό το κεφάλαιο όταν έρθει η ώρα. Δηλαδή, δεν θα υπάρξει για εμένα επόμενο βήμα, ούτε θα μιλήσω για αυτό πριν ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ λάβει την τελική συλλογική του απόφαση για την κάθοδό του ή όχι στις επερχόμενες εκλογές».

Τα παραπάνω τονίζει μεταξύ άλλων σε μια πολύ ενδιαφέρουσα στο Dnews ο Γιάννης Ραγκούσης, ενώ εξηγεί γιατί δεν συμμετείχε στη συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα στη Νίκαια. «Ήξερα όμως πως εάν πήγαινα στην Νίκαια εκείνη την Δευτέρα, η εικόνα που δικαιολογημένα θα έβγαινε, θα ήταν ότι πήγα γιατί κυνηγώ την επανεκλογή μου ως βουλευτής. Ποιος θα μπορούσε να σκεφθεί κάτι από τα παραπάνω που σας εξήγησα. Δικαιολογημένα κανείς. Έτσι, τελικά και παρά τη θέλησή μου, αποφάσισα να απουσιάζω γιατί δεν ήθελα να δώσω σε κανέναν το δικαίωμα να θεωρήσει ότι είμαι κάποιος που κυνηγά την βουλευτική έδρα με κάθε μέσο».

Για το θέμα των εκλογών αναφέρει μεταξύ άλλων: «Σε κάθε περίπτωση πρόωρες εκλογές είτε το Φθινόπωρο είτε τον Μάρτιο θα συνεπάγονται διπλές εκλογές. Κατά τη γνώμη μου δε, ο κ.Μητσοτάκης - σε περίπτωση που νικήσει στις εκλογές - έχει ήδη αποφασίσει ότι μετά τα τελικά αποτελέσματα θα προτείνει δημόσια στον κ.Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας».

Η συνέντευξη του Γιάννη Ραγκούση έχει ως εξής:

Σημαντικές οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και όμως δεν σας ακούμε να παρεμβαίνετε...

Πράγματι έχω σιωπήσει. Σε αντίθεση με την περίοδο Κασσελάκη που είχα ενεργότατο ρόλο στην εσωκομματική και δημόσια συζήτηση που εξελίχθηκε τότε, είναι αλήθεια πως τώρα αποφάσισα να μην λάβω μέρος στη δημόσια κι εσωκομματική συζήτηση για το μέλλον ή για το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Προφανώς κανείς δεν θα με εμπόδιζε ούτε θα μου αρνείτο το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν την συζήτηση, σε αυτήν την αντιπαράθεση. Όμως επειδή πρόκειται για μια ιστορικής σημασίας απόφαση για το κόμμα αυτό κι εγώ δεν ανήκω στα ιδρυτικά μέλη κόμματος, έκρινα ότι έπρεπε να σιωπήσω. Έχω την άποψή μου την οποία έχω δημόσια διατυπώσει τους προηγούμενους μήνες και για αυτό υπερψήφισα εισήγηση του Σ.Φάμελλου. Κατανοώ και σε μεγάλο βαθμό δικαιολογώ την άποψη της μειοψηφίας. Ωστόσο, θέλω η τελική απόφαση να ληφθεί χωρίς εγώ να έχω ασκήσει την οποιαδήποτε πίεση σε στελέχη και μέλη με τον πολιτικό μου λόγο.

Δεν σας είδαμε ακόμα και στη Νίκαια, στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα.

Σας ομολογώ πως ήταν για εμένα πολύ δύσκολη και συναισθηματικά φορτισμένη η απόφαση να απουσιάζω από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Νίκαια. Κι αυτό γιατί την τελευταία φορά που οργανώσαμε αντίστοιχη εκδήλωση στη Νίκαια, ήταν το 2023, όταν εγώ, τα παιδιά μου και η Μαρίνα μου συγκλονιζόμασταν από την απίστευτα χυδαία κι απολύτως συκοφαντική επίθεση που επί δέκα συνεχόμενες ήμερες είχε εξαπολύσει το Μέγαρο Μαξίμου εναντίον μου με επίκεντρο το σπίτι μου στην Πάρο και την εργασία των παιδιών μου σε αυτό. Οι άθλιοι των Αθηνών του τότε Μεγάρου Μαξίμου είχαν κάνει επί δέκα ήμερες βασικό θέμα στα κανάλια και τα ΜΜΕ τις συκοφαντίες τους για το σπίτι μου και τα παιδιά μου. Αυτοί που κατά τα άλλα διαμαρτύρονται όταν άλλοι -κακώς, κάκιστα λέω εγώ- εμπλέκουν τις οικογένειές τους στην πολιτική αντιπαράθεση. Τότε λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας και περίπου 11.000 πολίτες-ψηφοφόροι, σύντροφοι και φίλοι της Β´ Πειραιά με στήριξαν κατά τρόπο που ούτε εγώ ούτε η οικογένειά μου μπορούμε ή θέλουμε να ξεχάσουμε. Προσωπικά αγαπητέ κ.Σκουρή σοκάρομαι από την αγνωμοσύνη όταν την εισπράττω. Απεχθάνομαι την αγνωμοσύνη και ιδίως την αριστερά της αγνωμοσύνης.

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Τι σας προβλημάτισε και δεν πήγατε τελικά...

Ήξερα όμως πως εάν πήγαινα στην Νίκαια εκείνη την Δευτέρα, η εικόνα που δικαιολογημένα θα έβγαινε, θα ήταν ότι πήγα γιατί κυνηγώ την επανεκλογή μου ως βουλευτής. Ποιος θα μπορούσε να σκεφθεί κάτι από τα παραπάνω που σας εξήγησα. Δικαιολογημένα κανείς. Έτσι, τελικά και παρά τη θέλησή μου, αποφάσισα να απουσιάζω γιατί δεν ήθελα να δώσω σε κανέναν το δικαίωμα να θεωρήσει ότι είμαι κάποιος που κυνηγά την βουλευτική έδρα με κάθε μέσο. Μην ξεχνάτε πως είμαι ακόμη μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ότι εκλέχθηκα πρώτος στην ΚΕ έχοντας με ένταση υποστηρίξει στο Συνέδριο του κόμματος ότι για την επαναθεμελίωση της προοδευτικής παράταξης απαιτείται μία ηθική και αξιακή επανάσταση.

Τι να περιμένουμε όμως;

Με όρους ατομικής αξιοπρέπειας άνοιξα το κεφάλαιο της συμμετοχής μου στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, το 2019. Χωρίς κάποιο κυβερνητικό αντάλλαγμα ή οποιαδήποτε άλλη απαίτηση από πλευράς μου. Με όρους ατομικής αξιοπρέπειας είμαι αποφασισμένος και να κλείσω αυτό το κεφάλαιο όταν έρθει η ώρα. Δηλαδή, δεν θα υπάρξει για εμένα επόμενο βήμα, ούτε θα μιλήσω για αυτό πριν ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ λάβει την τελική συλλογική του απόφαση για την κάθοδό του ή όχι στις επερχόμενες εκλογές.

Τι εκτιμάτε για τις εκλογές;

Καταρχάς είναι ηλίου φαεινότερο ότι σε αντίθεση με το 2023, ο κ.Μητσοτάκης φλερτάρει με την ιδέα των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Ωστόσο, για να λάβει μια τέτοια δύσκολη απόφαση, πέραν από όσα δημόσια έχουν ήδη επισημανθεί για την πρόβλεψη της πορείας του πληθωρισμού μέσα στο χειμώνα κλπ, ή τις συνέπειες για την ΝΔ από ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, θα πρέπει να γνωρίζει και πως θα κυλήσουν οι καλοκαιρινοί μήνες και κυρίως εάν μετά το 15Αύγουστο τα δημοσκοπικά ποσοστά της ΝΔ θα βρίσκονται σε ανοδική ή σε πτωτική τροχιά. Εάν τα δημοσκοπικά ποσοστά της ΝΔ θα βρίσκονται σε πτωτική τροχιά δεν νομίζω ότι θα αποτολμήσει πρόωρες εκλογές. Πολλές φορές στο παρελθόν, το καλοκαίρι έχει γίνει περίοδος μεταβολής των δημοσκοπικών επιδόσεων των κομμάτων. Θυμάμαι το 2008 τότε που ήμουν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ότι ενώ τον Ιούλιο ήμασταν πίσω στις δημοσκοπήσεις από την ΝΔ, στις πρώτες δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου είχαμε περάσει μπροστά. Σε κάθε περίπτωση πρόωρες εκλογές είτε το Φθινόπωρο είτε τον Μάρτιο θα συνεπάγονται διπλές εκλογές. Κατά τη γνώμη μου δε, ο κ.Μητσοτάκης - σε περίπτωση που νικήσει στις εκλογές - έχει ήδη αποφασίσει ότι μετά τα τελικά αποτελέσματα θα προτείνει δημόσια στον κ.Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας.