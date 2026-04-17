Δραματικές στιγμές στο δικαστήριο του Τέξας. Αναβίωσαν σκηνές από τις τελευταίες ώρες της 7χρονης Αθένα, λίγο πριν βρει τραγικό θάνατο από κούριερ της FEDEX.

Η ατμόσφαιρα στο δικαστήριο του Τέξας ήταν αρκετά βαριά κατά την εκδίκαση της υπόθεσης για τη δολοφονία της 7χρονης Αθένα Στραντ, από τον 34χρονο διανομέα Τάνερ Χόρνερ, με την προβολή ενός βίντεο από τον Νοέμβριο του 2022 να φέρνει στο φως τις τελευταίες στιγμές του παιδιού και να συγκλονίζει τους παρευρισκόμενους.

Το οπτικοακουστικό υλικό ήταν τόσο σοκαριστικό που πολλοί από τους ενόρκους δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, ενώ συγγενείς της μικρής Αθένα αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από την αίθουσα, ανήμποροι να αντέξουν τη θέα και τον ήχο των γεγονότων που προηγήθηκαν του θανάτου της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, στο βίντεο ακούγεται το παιδί να ρωτά επανειλημμένα τον δράστη αν είναι απαγωγέας, με εκείνον να της ζητά να παραμείνει ήσυχη και να την απειλεί. Αρχικά, ο Χόρνερ φαίνεται μόνος μέσα στο φορτηγό της FedEx, όμως λίγο αργότερα καταγράφεται να επιβιβάζει τη μικρή και να απομακρύνεται.

Κατά τη διαδρομή, η Αθένα συνεχίζει να του απευθύνει ερωτήσεις, ενώ εκείνος αποφεύγει να απαντήσει ευθέως, επιχειρώντας να αλλάξει θέμα και να μιλήσει για το σχολείο της. Σε κάποια στιγμή, καλύπτει την κάμερα του οχήματος, αφήνοντας μόνο τον ήχο να αποκαλύπτει όσα ακολούθησαν.

Οι διάλογοι που ακούστηκαν στο δικαστήριο ήταν ανατριχιαστικοί. Ο κατηγορούμενος απευθύνθηκε στο παιδί με φράσεις που προκάλεσαν έντονη αναστάτωση, ενώ η μικρή, εμφανώς φοβισμένη, προσπαθούσε να καταλάβει τι συμβαίνει και ζητούσε τη μητέρα της. Όταν εκείνος της έδωσε εντολές να αφαιρέσει τα ρούχα της, η Αθένα αρνήθηκε και ξέσπασε σε κλάματα, με τις κραυγές και τους θορύβους που ακολούθησαν να εντείνουν τη φρίκη της στιγμής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είσαι πολύ όμορφη. Το ξέρεις αυτό;», ακούστηκε να λέει ο 34χρονος στο κοριτσάκι. «Είναι αυτό το σπίτι σου;», τον ρώτησε στη συνέχεια η 7χρονη. «Όχι. Δεν μένω εδώ γύρω», απάντησε εκείνος και όταν η ανήλικη τον ρώτησε πού μένει, απάντησε μόνο «μακριά». «Τι κάνουμε;», ρώτησε μετά από λίγο η Αθένα, με τη συνέχεια να είναι ανατριχιαστική κάθως ο Χόρνερ της ζήτησε να βγάλει το πουκάμισό της, με το κορίτσι να απαντά «όχι» και να ζητάει τη μαμά της. Η Αθένα τότε άρχισε να κλαίει και να ουρλιάζει.

Ο Χόρνερ ισχυρίστηκε πως το περιστατικό ξεκίνησε ως ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι χτύπησε το παιδί με το όχημα και στη συνέχεια τη σκότωσε από φόβο. Ωστόσο, οι εισαγγελικές αρχές απέρριψαν αυτούς τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για ψευδή αφήγηση και παρουσιάζοντας στοιχεία που παραπέμπουν σε προμελετημένη πράξη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να είχε στοχοποιήσει και άλλα πιθανά θύματα.