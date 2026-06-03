Εκατομμύρια σπίτια, χιλιάδες αεροσκάφη, όλες τις ομάδες του NFL και του NBA... Τι μπορεί να αγοράσει ένας τρισεκατομμυριούχος.

Η ενδεχόμενη εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο μπορεί να καταστήσει τον Ελον Μασκ τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο. Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, η περιουσία του ανέρχεται σήμερα σε περίπου 970 δισ. δολάρια, κυρίως σε μετοχές. Αν το ποσό κατανεμηθεί σε όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής του πορείας, αντιστοιχεί σε περίπου 992 δολάρια το δευτερόλεπτο.

Η περιουσία του Μασκ περιλαμβάνει περίπου 538 δισ. δολάρια από το μερίδιό του στην SpaceX πριν από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, 167 δισ. δολάρια από τη συμμετοχή του στην Tesla, καθώς και περίπου 150 δισ. δολάρια σε δικαιώματα προαίρεσης μετοχών (stock options) που μπορεί να ασκήσει οποιαδήποτε στιγμή.

Σε αυτά προστίθενται περίπου 5 δισ. δολάρια από την The Boring Company, η οποία κατασκευάζει σήραγγες, άλλα 5 δισ. δολάρια από τη Neuralink, καθώς και περιουσιακά στοιχεία, αεροσκάφη και επενδύσεις αξίας περίπου 104 δισ. δολαρίων.

Κερδίζει κατά μέσο όρο 3,6 εκατ. δολάρια την ώρα, εδώ και 31 χρόνια

Ο Μασκ είναι σήμερα 54 ετών και συνίδρυσε την πρώτη από τις πολλές εταιρείες του στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1995, πριν από 31 χρόνια.

Για να συγκεντρώσει περιουσία 970 δισ. δολαρίων σε αυτό το διάστημα, σημαίνει ότι «δημιουργούσε» κατά μέσο όρο περίπου 3,6 εκατ. δολάρια την ώρα.

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Εικόνα: Wall Street Journal

Ένα μέσο αμερικανικό νοικοκυριό (εισόδημα 83.730 δολάρια το 2024) θα έπρεπε να εργαστεί πάνω από 11 εκατομμύρια χρόνια για να συγκεντρώσει τον πλούτο του Μασκ.

Βεβαίως, η επιτυχία της Tesla και της SpaceX δεν ωφέλησε μόνο τον Μασκ. Δημιούργησε δισεκατομμύρια δολάρια κερδών για επενδυτές που τον εμπιστεύθηκαν και έκανε εκατομμυριούχους πολλούς εργαζομένους που απέκτησαν μετοχές των εταιρειών.

Μπορεί να αγοράσει 2,4 εκατ. σπίτια ή 10.000 ιδιωτικά τζετ

Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του παραμένει δεσμευμένο στις εταιρείες του. Το 2020 είχε δηλώσει ότι δεν κατείχε κανένα σπίτι, πουλώντας αρκετά ακίνητα στην Καλιφόρνια, πριν αγοράσει κατοικίες στο Τέξας.

Αν και μπορεί να δανειστεί δισεκατομμύρια δολάρια με εγγύηση τις συμμετοχές του στην SpaceX και την Tesla, μεγάλο μέρος του πλούτου του υπάρχει μόνο «στα χαρτιά» και δεν είναι άμεσα διαθέσιμο σε μετρητά.

Με την περιουσία του θα μπορούσε να αγοράσει:

- 2,4 εκατ. σπίτια στις ΗΠΑ

- Όλες τις 32 ομάδες του NFL, καθώς και κάθε ομάδα του NBA και να του μείνουν στην τσέπη περισσότερα από 500 δισεκατομμύρια δολάρια.

- Να αγοράσει περισσότερα από 10.000 ιδιωτικά αεροσκάφη Gulfstream G700 και να καλύψει για πέντε χρόνια το κόστος λειτουργίας τους, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων.

- Να αγοράσει εταιρείες που απασχολούν πάνω από 4 εκατομμύρια εργαζομένους, όπως η Accenture, η FedEx, η The Home Depot, η UPS, η Target, η Kroger, η Starbucks, η CVS Health, η Albertsons, η Cracker Barrel και η Campbell Soup Company.

Τα 970 δισεκατομμύρια δολάρια ξεπερνούν το ΑΕΠ των περισσότερων χωρών

Η καθαρή περιουσία του Μασκ ξεπερνά την ετήσια οικονομική δραστηριότητα περισσότερων από 125 χωρών, μεταξύ των οποίων η Νορβηγία, η Ταϊλάνδη, η Αργεντινή και η Νότια Αφρική.

Η περιουσία που δημιούργησε ο ίδιος, βασισμένη στα ηλεκτρικά οχήματα, τους πυραύλους και τις φιλοδοξίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ανέρχεται σήμερα στο 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος των ΗΠΑ. Ξεπερνά εύκολα τον Τζον Ντ. Ροκφέλερ, τον πλουσιότερο Αμερικανό που έζησε ποτέ πριν από τον Μασκ.

Εικόνα: Wall Street Journal

Πριν από έναν αιώνα, ο Ροκφέλερ αξιοποίησε το κύμα της βιομηχανικής επανάστασης, μετατρέποντας τη Standard Oil σε κολοσσό με τεράστια επιρροή στους σιδηροδρόμους και τους αγωγούς πετρελαίου. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ τελικά έσπασε το μονοπώλιο της εταιρείας.

Ο Ροκφέλερ είχε συγκεντρώσει περιουσία περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 1937 - περίπου το 1,5% του ΑΕΠ των ΗΠΑ εκείνη την εποχή.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal