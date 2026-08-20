Στο τέλος του 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισ. ευρώ.

Αλλάζουν οι κανόνες για τους καταναλωτές που αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος και μετακινούνται από τον έναν πάροχο στον άλλο, καθώς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσπίζει νέο μηχανισμό για την αντιμετώπιση του λεγόμενου «ενεργειακού τουρισμού».

Η βασική αλλαγή είναι απλή: ένας καταναλωτής που συσσωρεύει ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν θα μπορεί πλέον να αλλάζει συνεχώς εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, αφήνοντας πίσω του χρέη. Εφόσον συγκεντρώσει τρεις επισημάνσεις για ανεξόφλητες οφειλές, θα «μπλοκάρεται» η δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή μέχρι να τακτοποιήσει τα χρέη του, είτε πληρώνοντάς τα είτε προχωρώντας σε διακανονισμό.

Για τον σκοπό αυτό καθιερώνεται για πρώτη φορά το λεγόμενο «debt flagging», δηλαδή ένα σύστημα επισήμανσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι εταιρείες προμήθειας ρεύματος θα μπορούν να ενημερώνουν τον ΔΕΔΔΗΕ όταν ένας πελάτης έχει ληξιπρόθεσμα χρέη. Όταν οι σχετικές επισημάνσεις φτάσουν τις τρεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να μεταφερθεί σε νέο πάροχο χωρίς προηγουμένως να έχει διευθετήσει τις οικονομικές του εκκρεμότητες.

Με τον τρόπο αυτό το ΥΠΕΝ επιχειρεί να κλείσει ένα από τα βασικά «παράθυρα» του σημερινού συστήματος. Μέχρι σήμερα, καταναλωτές μπορούσαν να αφήνουν ανεξόφλητες υποχρεώσεις σε έναν προμηθευτή και στη συνέχεια να συνάπτουν σύμβαση με άλλον. Σε ορισμένες περιπτώσεις η πρακτική επαναλαμβανόταν, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται χρέη σε διαφορετικές εταιρείες. Αυτό είναι το φαινόμενο που έχει επικρατήσει να αποκαλείται «ενεργειακός τουρισμός».

Το οικονομικό μέγεθος του προβλήματος είναι σημαντικό. Στο τέλος του 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, μέρος αυτών συνδέεται με τον «ενεργειακό τουρισμό».

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Η νέα ρύθμιση δεν σημαίνει ότι κάθε καταναλωτής που καθυστερεί έναν λογαριασμό χάνει αυτομάτως το δικαίωμα να αλλάξει εταιρεία. Το «μπλόκο» ενεργοποιείται μετά τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ενώ η δυνατότητα αλλαγής παρόχου επανέρχεται όταν οι οφειλές τακτοποιηθούν με εξόφληση ή διακανονισμό.

Η Υπουργική Απόφαση υπεγράφη από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο, μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΡΑΑΕΥ και τη δημόσια διαβούλευση. Το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί μετά τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1 – Ο «ενεργειακός τουρίστας»: Ένας καταναλωτής αφήνει ληξιπρόθεσμο χρέος στον πάροχο Α και μετακινείται στον πάροχο Β. Στη συνέχεια δημιουργεί νέα ληξιπρόθεσμη οφειλή και αλλάζει ξανά εταιρεία, πηγαίνοντας στον πάροχο Γ. Εφόσον φτάσει συνολικά στις τρεις επισημάνσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, δεν θα μπορεί να συνεχίσει τη μετακίνηση σε άλλον προμηθευτή. Για να αλλάξει ξανά πάροχο θα πρέπει πρώτα να εξοφλήσει ή να διακανονίσει τις οφειλές του.

Παράδειγμα 2 – Καθυστέρηση ενός λογαριασμού: Ένα νοικοκυριό αντιμετωπίζει προσωρινή οικονομική δυσκολία και καθυστερεί να πληρώσει έναν λογαριασμό ρεύματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι με μία καθυστέρηση «κλειδώνεται» στον συγκεκριμένο πάροχο. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι ο περιορισμός στην αλλαγή εταιρείας συνδέεται με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ώστε το μέτρο να στοχεύει κυρίως στις επαναλαμβανόμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Παράδειγμα 3 – Τρεις επισημάνσεις αλλά διακανονισμός: Ένας καταναλωτής έχει φτάσει στις τρεις επισημάνσεις και θέλει να φύγει από την εταιρεία στην οποία βρίσκεται για να επιλέξει φθηνότερο τιμολόγιο άλλου παρόχου. Δεν θα μπορεί να προχωρήσει άμεσα στην αλλαγή. Δεν είναι όμως απαραίτητο να καταβάλει ολόκληρο το χρέος εφάπαξ. Εφόσον προχωρήσει σε διακανονισμό των οφειλών, αίρεται το εμπόδιο που προβλέπει το νέο πλαίσιο και μπορεί να αλλάξει προμηθευτή.