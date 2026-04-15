Άρχισε την Τρίτη στο Μανχάταν η νέα δίκη για βιασμό εναντίον του πάλαι ποτέ μεγιστάνα του αμερικανικού κινηματογράφου Χάρβεϊ Γουάνστιν.

Η δίκη αφορά στην κατηγορία για βιασμό το 2013 της ηθοποιό Τζέσικα Μαν, υπόθεση για την οποία το προηγούμενο δικαστήριο δεν κατάφερε τον Ιούνιο να καταλήξει σε ετυμηγορία.

Μια ενδεχόμενη αθωωτική απόφαση δεν θα επέτρεπε την αποφυλάκιση του ιδρυτή των στούντιο Miramax, που παραμένει έγκλειστος για άλλες υποθέσεις σεξουαλικών εγκλημάτων. Το πρωί, ο Γυάινστιν έφθασε στο δικαστήριο σε αναπηρικό αμαξίδιο, όπως και κατά τη διάρκεια των ακροαματικών διαδικασιών για την προετοιμασία αυτής της δίκης, φορώντας ένα σκούρο κοστούμι και μια γκρι γραβάτα.

Η επιλογή των 12 ενόρκων ξεκίνησε γύρω στις 12.30 τοπική ώρα και θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Ο Χάρβεϊ Γουάνστιν «συνεχίζει να ελπίζει και αναμένει πως θα τύχει μιας ισότιμης διαδικασίας όπου τα γεγονότα θα τον απαλλάξουν» από τις κατηγορίες, σχολίασε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος Τύπου Τζούντα Ένγκελμαγιερ μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δίκης του τον Ιούνιο του 2025 στο Μανχάταν, ο Γουάνστιν κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση το 2006 κατά της πρώην βοηθού παραγωγής Μίριαμ Χέιλι και αθωώθηκε για τη φερόμενη σεξουαλική επίθεση την ίδια χρονιά κατά του μοντέλου από την Πολωνία, Κάγια Σοκόλα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, οι εντάσεις που επικράτησαν κατά τη διάρκεια των συσκέψεων των ενόρκων οδήγησαν τον δικαστή να κηρύξει άκυρη τη διαδικασία που αφορούσε την Τζέσικα Μαν, ώστε να μπορέσει να δικαστεί ξανά. Η δίκη που ξεκίνησε σήμερα ενώπιον του Ανώτατου Κακουργιοδικείου της πολιτείας της Νέας Υόρκης δεν ακυρώνει τις δύο αποφάσεις που είχαν εκδοθεί, στις οποίες ο Χάρβεϊ Γουάνστιν άσκησε έφεση.

Το 2023 ο διάσημος παραγωγός είχε καταδικαστεί στην Καλιφόρνια σε κάθειρξη 16 ετών για τον βιασμό μιας Ευρωπαίας ηθοποιού πριν από 10 χρόνια. Άσκησε έφεση στην απόφαση και η δίκη έχει οριστεί για την 23η Απριλίου. Κατά τη διάρκεια της νέας δίκης του, δεν θα μπορούν να του υποβληθούν ερωτήσεις σχετικά με τα γεγονότα για τα οποία έχει ήδη κριθεί, επισήμανε ο δικαστής Κέρτις Φάρμπερ.

Για αυτήν τη δίκη, ο Γουάινστιν άλλαξε τη νομική ομάδα του, επιστρατεύοντας τις υπηρεσίες των Τζέικομπ Κάπλαν και Μαρκ Αγκνίφιλο. Μεταξύ των πελατών τους συγκαταλέγονται ο Σον Ντίντι Κομπς, στη δίκη του για σωματεμπορία και ο Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τον φόνο CEO ασφαλιστικής εταιρείας.

Η υπεράσπιση ζήτησε την αναβολή της δίκης, όπως έγινε γνωστό από τον δικαστή.

Ο Χάρβεϊ Γουάνστιν, του οποίου η υγεία επιδεινώνεται, ανησυχεί ότι δεν θα μπορέσει να «αντέξει για πολύ ακόμα» στις διαβόητες φυλακές του Ράικερς Άιλαντ, όπου κρατείται στο πλαίσιο των δικών του στη Νέα Υόρκη. Αν και βρίσκεται κυρίως σε απομόνωση, όπως ο ίδιος είχε δηλώσει στο The Hollywood Reporter στις αρχές Μαρτίου, αντιμετωπίζει συνεχείς απειλές και χλευασμούς. Ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων, ότι «δέχθηκε βίαιο χτύπημα στο πρόσωπο» ενώ περίμενε να κάνει ένα τηλεφώνημα. «Έπεσα στο έδαφος, αιμορραγούσα παντού. Τραυματίστηκα πολύ άσχημα», είχε πει ο Γουάινστιν, ο οποίος επιμένει στην αθωότητά του.

Από το 2017 πάνω από 80 γυναίκες τον έχουν κατηγορήσει για σεξουαλική επίθεση.