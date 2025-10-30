Η πρώτη πέτρα στη Σαγράδα Φαμίλια τοποθετήθηκε το 1882 και ο Γκαουντί ήταν σίγουρος ότι η κατασκευή του μεγαλόπνοου έργου του δεν θα ολοκληρωνόταν όσο ζούσε. Μόνο ένας από τους πύργους της είχε ολοκληρωθεί πριν πεθάνει.

Το αριστούργημα του Γκαουντί, η Σαγράδα Φαμίλια, βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή, αλλά από την Πέμπτη έγινε η ψηλότερη εκκλησία σε όλον τον κόσμο.

Η Σαγράδα Φαμίλια υψώνεται τώρα στα 162,91 μέτρα πάνω από την πόλη, ανέφερε η εκκλησία σε ανακοίνωσή της. Αυτό ξεπερνά το κωδωνοστάσιο του καθεδρικού ναού της Ουλμ στη Γερμανία, το οποίο φτάνει τα 161,53 μέτρα.

Η Σαγράδα Φαμίλια δεν έχει διεκδικήσει επίσημα τον τίτλο, αλλά οι αριθμοί μπορούν να της δώσουν τον τίτλο: είναι πλέον 1,38 μέτρα ψηλότερη από την εκκλησία στη Βάδη-Βυρτεμβέργη και εξακολουθεί να αναπτύσσεται. Ο κεντρικός Πύργος του Ιησού Χριστού που υψώνεται από την κορυφή της εκκλησίας θα φτάσει στα 172 μέτρα όταν ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.

{https://twitter.com/sagradafamilia/status/1983950352966623286}

Την Πέμπτη ένας γερανός τοποθέτησε το πρώτο μέρος του πύργου στην κορυφή του κυρίως ναού της εμβληματικής εκκλησίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πρώτη πέτρα στη Σαγράδα Φαμίλια τοποθετήθηκε το 1882 και ο Γκαουντί ήταν σίγουρος ότι η κατασκευή του μεγαλόπνοου έργου του δεν θα ολοκληρωνόταν όσο ζούσε. Μόνο ένας από τους πύργους της ολοκληρώθηκε πριν πεθάνει.

Οι εργασίες έχουν επιταχυνθεί τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς η βασιλική έγινε ένα σημαντικό διεθνές τουριστικό αξιοθέατο, με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να γοητεύονται από τη μοναδική αισθητική του Γκαουντί, η οποία συνδυάζει τον καθολικό συμβολισμό και τις οργανικές μορφές. Τα χρήματα από τα εισιτήρια να θαυμάσει κανείς το μοναδικό αυτό αρχιτεκτονικό θαύμα, χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της κατασκευής. Πέρυσι, 4,9 εκατ. άνθρωποι πλήρωσαν για να την επισκεφθούν.

{https://twitter.com/jotaemaessa/status/1983962576359976964}

Οι εργασίες στις περίτεχνες προσόψεις της εκκλησίας και στη διακόσμηση του εσωτερικού της θα συνεχιστούν για αρκετά ακόμα χρόνια και αναμένεται να ολοκληρωθεί πλήρως σε περίπου μια δεκαετία, όπως δήλωσαν φέτος αξιωματούχοι.

Του χρόνου θα είναι η 100ή επέτειος από τον θάνατο του Γκαουντί και η εκκλησία σχεδιάζει να διοργανώσει διάφορες εκδηλώσεις για να τιμήσει την κληρονομιά του.

{https://twitter.com/sagradafamilia/status/1983877131428860082}

Με πληροφορίες του Guardian