Κατά το σχολικό έτος 2026-2027, προβλέπεται η επιμόρφωση 1.200 εκπαιδευτικών σε Αθήνα και περιφέρεια.

Μια νέα στρατηγική συνεργασία με στόχο την ενίσχυση του σχολικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών ανακοίνωσε η Stoiximan, στο πλαίσιο του συνεδρίου Mind the Game. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας IROES και επικεντρώνεται στην ψυχική υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και στην αντιμετώπιση φαινομένων σχολικού εκφοβισμού.

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης μεταξύ της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Stoiximan, Νίκος Φλίγκος, όπου αναδείχθηκε η ανάγκη για ουσιαστική στήριξη των εκπαιδευτικών και βελτίωση των σχέσεων εντός της σχολικής κοινότητας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και με φορέα το Μαζί για το Παιδί, μέσω του Συμβουλευτικού του Κέντρου. Στο εγχείρημα συμμετέχουν επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς.

Κατά το σχολικό έτος 2026-2027, προβλέπεται η επιμόρφωση 1.200 εκπαιδευτικών σε Αθήνα και περιφέρεια, μέσω κύκλων ψυχοεκπαιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων. Οι θεματικές καλύπτουν ζητήματα όπως η διαχείριση σχολικού εκφοβισμού, η παραβατικότητα στην εφηβεία, το άγχος επιδόσεων, η χρήση του διαδικτύου, η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών και η επικοινωνία με τους γονείς. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στη συμβουλευτική γραμμή 11525 για πρόσθετη υποστήριξη.

Η υπουργός Παιδείας υπογράμμισε τη σημασία των συνεργειών και της ουσιαστικής επένδυσης στην εκπαίδευση, επισημαίνοντας ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται τα κατάλληλα εργαλεία για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της σχολικής ζωής. Από την πλευρά του, ο κ. Φλίγκος τόνισε ότι η κοινωνική ευθύνη αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες, σημειώνοντας πως το σχολείο αποτελεί βασικό πυλώνα διαμόρφωσης της προσωπικότητας των παιδιών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πρόεδρος του «Μαζί για το Παιδί», Αλεξάνδρα Μαρτίνου, επισήμανε ότι οι ανάγκες της σχολικής κοινότητας έχουν γίνει πιο σύνθετες και ότι η ενίσχυση των εκπαιδευτικών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη δράση φιλοδοξεί να προσφέρει πρακτικά εργαλεία και ουσιαστική υποστήριξη, συμβάλλοντας σε ένα πιο ασφαλές και υποστηρικτικό σχολείο για όλους.