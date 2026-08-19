Όταν ακούμε για «αναβάθμιση της Ελλάδας», καλό είναι να ρωτάμε: ποια Ελλάδα; Την Ελλάδα που μετράει και το τελευταίο ευρώ για να βγάλει τον μήνα ή την Ελλάδα των ομίλων που μετράνε δισεκατομμύρια κερδών από την Ενέργεια, τους εξοπλισμούς, τους νέους εμπορικούς δρόμους και τις μπίζνες που στήνονται πάνω στα ερείπια των πολέμων;

Αν πιστέψουμε την κυβέρνηση, η Ελλάδα ζει ημέρες πρωτοφανούς «ανάπτυξης», «ασφάλειας» και «σταθερότητας». Μόνο που οι ίδιες οι εξελίξεις χαλάνε τη φιέστα:

-Ελληνική συστοιχία «Patriot», με τις ψήφους των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ (την περίοδο που βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και ο Αλ. Τσίπρας), βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία για την προστασία των διυλιστηρίων της σαουδαραβικής ARAMCO, καταρρίπτοντας ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους, την ίδια ώρα που η πετρελαιομοναρχία αναβαθμίζει συνεχώς τις σχέσεις της με την Τουρκία. Μάλιστα, ξαναζεσταίνονται τα παζάρια να σταλούν συστήματα «Patriot» και στην Ουκρανία…

-Ελληνική φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκεται εδώ και μήνες στην Ερυθρά Θάλασσα, 2.500 χλμ. μακριά από τα ελληνικά σύνορα, κοστίζοντας ημερησίως στον ελληνικό λαό 500.000 ευρώ και συνολικά μέχρι σήμερα πάνω από 450 εκατ. ευρώ!

-Δύο επιθετικά ελικόπτερα «Apache» σχεδιάζεται να σταλούν μαζί με το απαραίτητο προσωπικό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατ’ εφαρμογή της συμφωνίας που ψήφισαν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ (με Τσίπρα)-Ελληνική Λύση.

Κάθε γεγονός και μια κυβερνητική δικαιολογία: «συμμαχικές υποχρεώσεις», «ελευθερία της ναυσιπλοΐας», «ενεργειακή ασφάλεια» κ.ο.κ. Η πολεμική εμπλοκή έχει αποκτήσει χίλια ονόματα, αρκεί να μη χρησιμοποιηθεί το πραγματικό της. Το θράσος της κυβέρνησης μάλιστα περισσεύει, καθώς έφτασε να παρουσιάζει την επιχειρησιακή δράση των ελληνικών «Patriot» στη Σαουδική Αραβία ως ...προστασία του βιοτικού επιπέδου του ελληνικού λαού, όπως μας πληροφόρησε ο υπουργός Άμυνας. Σε λίγο θα μας πουν ότι τα «Apache» πάνε στα Εμιράτα για να πέσει η τιμή της φέτας!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Την ίδια στιγμή καταρρέει με πάταγο και το άλλο κυβερνητικό παραμύθι: ότι η βαθύτερη πρόσδεση στους σχεδιασμούς ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ αποτελεί «ασπίδα» για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Η πραγματικότητα κάνει αυτήν την «ασπίδα» σουρωτήρι! Η ΝΑΤΟϊκή σύμμαχος, Τουρκία, με τα Θαλάσσια Πάρκα, επαναφέρει τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, αποδεικνύοντας ότι τα περίφημα «ήρεμα νερά» ήταν τόσο «ήρεμα» που μέσα τους αλωνίζει η «Γαλάζια Πατρίδα», οι γκρίζες ζώνες, το τουρκολιβυκό μνημόνιο και οι υπόλοιπες απαράδεκτες διεκδικήσεις της τουρκικής άρχουσας τάξης. Άλλωστε, αυτές οι διεκδικήσεις αβαντάρονται και από τους «συμμάχους», στο πλαίσιο της διατήρησης της ΝΑΤΟϊκής συνοχής στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Την ίδια στιγμή, «ξαναμπαίνει στην πρίζα» το καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου. Πρόκειται για το ίδιο έργο που πριν λίγο καιρό «μπλόκαρε» ανοιχτά της Κάσου, όταν οι έρευνες βρέθηκαν αντιμέτωπες με τις απαράδεκτες τουρκικές διεκδικήσεις και την παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων. Τώρα, μετά την είσοδο της γαλλικής «Meridiam» στο μετοχικό σχήμα του «Great Sea Interconnector», το καλώδιο ξαναμπαίνει στην πρίζα και μαζί του ανεβαίνει ακόμα περισσότερο η …«τάση» των ανταγωνισμών. Γιατί πίσω από τα μεγάλα λόγια περί «ενεργειακής ασφάλειας» βρίσκονται τεράστια επιχειρηματικά συμφέροντα, ενεργειακοί δρόμοι και ανταγωνισμοί για το ποιος θα βάλει χέρι σε μεγαλύτερο κομμάτι της λείας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και προφανώς αυτοί οι σχεδιασμοί δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την ανάγκη του λαού για πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια. Αυτή είναι η περίφημη «γεωπολιτική αναβάθμιση»: Οι μπίζνες δικές τους, ο λογαριασμός και οι κίνδυνοι δικοί μας.

Σε αυτήν τη στρατηγική, βέβαια, η ΝΔ κάθε άλλο παρά μόνη είναι. ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρας και τα υπόλοιπα κόμματα στηρίζουν αυτή την επικίνδυνη πολιτική. Τσακώνονται για το πόσο γρήγορα πρέπει να τρέξει το «τρένο» και όχι φυσικά για τις ράγες που οδηγούν τον λαό στην πολεμική κλιμάκωση!

Υπάρχει, άλλωστε, ένας αλάνθαστος τρόπος για να καταλάβει κανείς ποια συμφέροντα υπηρετεί κάθε πολιτική. Να κοιτάξει πού πηγαίνουν τα λεφτά. Όλα τα αστικά κόμματα ομνύουν στις «αντοχές της οικονομίας». Ε, λοιπόν, η οικονομία τους «αντέχει» δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και ΝΑΤΟϊκές υποχρεώσεις, αντέχει φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους μεγάλους ομίλους, αντέχει νέα ρεκόρ κερδών, αλλά δεν αντέχει αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, χρηματοδότηση και στελέχωση νοσοκομείων και σχολείων, συνολικά την ικανοποίηση των αναγκών του λαού!

Επομένως, όταν ακούμε για «αναβάθμιση της Ελλάδας», καλό είναι να ρωτάμε: ποια Ελλάδα; Την Ελλάδα που μετράει και το τελευταίο ευρώ για να βγάλει τον μήνα ή την Ελλάδα των ομίλων που μετράνε δισεκατομμύρια κερδών από την Ενέργεια, τους εξοπλισμούς, τους νέους εμπορικούς δρόμους και τις μπίζνες που στήνονται πάνω στα ερείπια των πολέμων; Η αλήθεια είναι πως το περιβόητο «εθνικό συμφέρον» είναι βολική ομπρέλα, μόνο που από κάτω προστατεύονται πάντοτε τα κέρδη των λίγων, αφήνοντας εκτεθειμένους τους πολλούς…

Γι’ αυτό, το δίλημμα δεν είναι ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα την ίδια επικίνδυνη πορεία. Το δίλημμα είναι «τα κέρδη και οι πόλεμοί τους ή οι ζωές και οι ανάγκες μας». Και η απάντηση δε θα δοθεί στα παζάρια και τις κυβερνητικές φιέστες, αλλά στον δρόμο της σύγκρουσης και της ανατροπής! Πρώτος σταθμός, στις 5 Σεπτέμβρη, το μεγάλο, πανελλαδικό-παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ.

(Η Έλενα Μποτζιολή είναι μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ)