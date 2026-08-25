Το χρονοδιάγραμμα έναρξης των μαθημάτων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η λίστα με τις επίσημες αργίες που δεν γίνονται μαθήματα.

Μπορεί το πρώτο κουδούνι στα σχολεία στις 11 Σεπτεμβρίου να σηματοδοτεί την επίσημη επιστροφή των μαθητών στις τάξεις, όμως για αρκετές οικογένειες η νέα εκπαιδευτική χρονιά ξεκινά νωρίτερα. Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών ανοίγουν σταδιακά τις πόρτες τους από τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, με το πρόγραμμα να διαμορφώνεται ανάλογα με την τάξη, το μάθημα και τις ανάγκες κάθε μαθητή.

Πότε ξεκινούν τα μαθηματα στα φροντιστήρια

Στα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, οι οποίοι ξεκινούν νωρίς την προετοιμασία τους για τις Πανελλήνιες 2027. Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα μαθήματα εκκινούν και από τα τέλη Αυγούστου. Στόχος είναι να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της σχολικής χρονιάς για την κάλυψη της ύλης, τις επαναλήψεις και τα διαγωνίσματα. Για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου, αλλά και για τους μαθητές Γυμνασίου, η έναρξη καθορίζεται από το κάθε φροντιστήριο και μπορεί επίσης να τοποθετείται μέσα στις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση γονείς και μαθητές θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι δεν υπάρχει μία κοινή ημερομηνία έναρξης για όλα τα φροντιστήρια και θα πρέπει να ενημερωθούν από το εκπαιδευτήριο στο οποίο έχουν εγγραφεί.

Κέντρα Ξένων Γλωσσών: Πότε αρχίζουν τα μαθήματα

Διαφορετικό είναι το χρονοδιάγραμμα στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, όπου τα μαθήματα ξεκινούν συνήθως από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά. Η ημερομηνία έναρξης μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τη γλώσσα, το επίπεδο, την ηλικία των μαθητών και το πρόγραμμα εξετάσεων.

Η λίστα με τις αργίες για Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Με την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς, μαθητές και γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το ημερολόγιο των αργιών Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών δεν ταυτίζεται απόλυτα με εκείνο των σχολείων. Υπάρχουν συγκεκριμένες ημέρες κατά τις οποίες τα μαθήματα διακόπτονται, ενώ προβλέπονται και καθορισμένες διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα. Ειδικότερα, τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών παραμένουν κλειστά όλες τις Κυριακές, ενώ δεν πραγματοποιούνται μαθήματα στις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου. Αργία είναι επίσης η 17η Νοεμβρίου, τα Θεοφάνια στις 6 Ιανουαρίου, η Καθαρά Δευτέρα, η Πρωτομαγιά, καθώς και η ημέρα του Αγίου Πνεύματος.

Στις ημέρες αργίας περιλαμβάνεται ακόμη η 15η Αυγούστου, ημέρα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ενώ δεν πραγματοποιούνται μαθήματα και κατά την ημέρα που έχει καθοριστεί ως τοπική θρησκευτική ή εθνική αργία στην έδρα κάθε Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών. Ξεχωριστά προβλέπονται οι διακοπές των εορτών. Για τα Χριστούγεννα, τα μαθήματα σταματούν από τις 24 Δεκεμβρίου έως και τις 2 Ιανουαρίου, ενώ για το Πάσχα η διακοπή ξεκινά από τη Μεγάλη Πέμπτη (29 Απριλίου 2027) και διαρκεί έως και την Τρίτη μετά το Πάσχα (4 Μαίου 2027).