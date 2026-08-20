Δείτε αναλυτικά πότε και πώς μπορείτε να κάνετε την κράτησή στα στις δράσεις του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου για την πανσέληνο του Αυγούστου.

Με ελεύθερη είσοδο υποδέχεται το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο την πανσέληνο του Αυγούστου, την Παρασκευή 28/8.

Μετά τις 19:00 και με θεματικές ξεναγήσεις από τους αρχαιολόγους του, οι επισκέπτες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου θα έχουν την ευκαιρία να δουν μοναδικά εκθέματα από τις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις, αλλά και να κάνουν έναν ξεχωριστό περίπατο γύρω από το εμβληματικό κτίριο του Μουσείου.

«Ανακαλύπτουμε έναν κόσμο μακρινό, διασχίζοντας την εύφορη κοιλάδα του Νείλου, μέσα από τη μόνιμη συλλογή Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων του Μουσείου. Περιηγούμαστε στα ανάκτορα του μυκηναϊκού βασιλείου του Νέστορα και ακολουθούμε το Μεγάλο Μονοπάτι των Ίνκας για να συναντήσουμε πολυποίκιλες και διαφορετικές κουλτούρες. Καταλήγουμε στο κέντρο της σημερινής Αθήνας και ερχόμαστε σε επαφή με την ιστορία του κτιρίου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου κάτω από το ολόγιομο φεγγάρι» αναφέρει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Οι δράσεις

- «Η Πύλος του Νέστορα. Ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται» Περιήγηση στην περιοδική έκθεση από τον Δρ. Κωνσταντίνο Νικολέντζο, προϊστάμενο της διεύθυνσης Συλλογών και Εκθέσεων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Ώρες έναρξης: 20.00. Διάρκεια: 50' η καθεμία. Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων ανά περιήγηση: 25 άτομα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σημείο συνάντησης: Εκδοτήρια Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Κάθε άτομο μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία από τις δύο περιηγήσεις. Δωρεάν συμμετοχή για την περιήγηση στις 20:00 με ηλεκτρονική κράτηση θέσης από την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 12.00. Για την ηλεκτρονική κράτηση θέσης είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού στις ψηφιακές υπηρεσίες του Μουσείου εδώ.

- «Ιστορικός περίπατος γύρω από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Το περιπετειώδες χρονικό δύο αιώνων σε ένα σημείο της πόλης» Περιήγηση από τον Δρ. Κωνσταντίνο Πασχαλίδη, αρχαιολόγο του τμήματος Συλλογών Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων. Ώρα έναρξης: 19:30. Διάρκεια: περίπου δύο ώρες. Τόπος: περιμετρικά του μουσείου. Σημείο συνάντησης: στα σκαλιά του ΕΑΜ επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων). Δωρεάν συμμετοχή χωρίς κράτηση θέσης.

Σημαντικό: Οι συμμετέχοντες καλούνται να φορούν άνετα παπούτσια για περπάτημα και να φέρουν προσωπικό παγούρι ή μπουκάλι νερό.

- «Οι μούμιες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου»- Ξενάγηση στη Συλλογή Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων από την Αργυρώ Γρηγοράκη, επιμελήτρια του τμήματος Συλλογών Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων. Ώρα έναρξης: 20:00. Διάρκεια: περίπου μία ώρα. Αίθουσες: 40 - 41, ισόγειο.

Σημείο συνάντησης: Εκδοτήρια Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα. Δωρεάν συμμετοχή με ηλεκτρονική κράτηση θέσης από την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 12.00. Για την ηλεκτρονική κράτηση θέσης είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΕΑΜ εδώ.

- «Το Μεγάλο Μονοπάτι των Ίνκας. Περού: Ενσωμάτωση και Ποικιλομορφία»- Ξενάγηση στην περιοδική έκθεση φωτογραφίας από την Δρ. Ευρυδίκη Λέκα, αρχαιολόγο του Τμήματος Επικοινωνίας. Ώρες έναρξης: 20:00 & 20:30. Διάρκεια: περίπου μισή ώρα. Αίθουσα: 12, ισόγειο. Σημείο συνάντησης: Εκδοτήρια Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων ανά ξενάγηση: 15 άτομα. Η ξενάγηση πραγματοποιείται δύο φορές. Κάθε άτομο μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία από τις δύο ξεναγήσεις. Δωρεάν συμμετοχή με ηλεκτρονική κράτηση θέσης για την ξενάγηση στις 20:00 από την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 12.00.

Για την ηλεκτρονική κράτηση θέσης είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού στις ψηφιακές υπηρεσίες του Μουσείου εδώ.

Σημειώνεται ότι όλες οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται στα ελληνικά χωρίς διερμηνεία σε άλλες γλώσσες και απευθύνονται σε ενήλικες. Παράλληλα, η είσοδος στις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του μουσείου θα είναι ελεύθερη την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 μετά τις 19:00. Ώρα τελευταίας εισόδου επισκεπτών: 22:30. Οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου θα είναι επισκέψιμοι έως τις 23.00.