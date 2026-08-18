Συνεχίζει τις διακοπές του στον Μύτικα της Αιτωλοακαρνανίας ο Σταύρος Θεοδωράκης.
Γράφει σε ανάρτησή του στο instagram:
«Με τον Τζίμη του «Φάρου» και την πρωινή ψαριά του.
Δυο-τρία σαργουδάκια και καμιά δεκαριά μπαρμπουνάκια.
«Τόσα δίνει πια η θάλασσα», θα μου πει με έναν τόνο μελαγχολίας.
Και πίσω μας, το νησί-αίνιγμα του Ιονίου.
Ο Κάλαμος.
Μια κορφή σκεπασμένη από πυκνό δάσος. Με τα πεύκα να λούζονται στα αλμυρά νερά.
Σαν μόλις να χτύπησε την τρίαινα ο Ποσειδώνας και το νησί να αναδύθηκε από τα έγκατα της θάλασσας.
Η ομορφιά του απέριττου.
Η ποίηση της άλλης Ελλάδας».
O «Φάρος» είναι ίσως η πιο διάσημη ψαροταβέρνα της κωμόπολης καθώς είναι πάνω στο κύμα, ενώ ο Σταύρος ετοιμάζεται για την επιστροφή των «Πρωταγωνιστών» στην τηλεόραση του «Σκάι».
Τ.Τε.