Η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» έρχεται απόψε, Τρίτη 28 Απριλίου, στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.
Όσα θα δούμε απόψε στο 25ο επεισόδιο
Η Βιβή ξυπνάει στο νοσοκομείο και αρχίζει να θυμάται τι συνέβη το προηγούμενο βράδυ, σε αντίθεση με την Αντιγόνη και τη Μαλεφιτσάκη που ξυπνάνε με τρελό hangover και θυμούνται ελάχιστα.
{https://www.youtube.com/watch?v=oPPj28WrLtA}
Κι ενώ τα ίχνη του Μιχαήλου αγνοούνται, ο Νίκος με τη βοήθεια του Φώντα και του Τάσου, κρατάνε έγκλειστη τη Βιβή στο νοσοκομείο μέχρι να γίνει καλά.
Παράλληλα στο κομμωτήριο, η Μάγδα αναζητεί μάταια τον Μιχαήλο. Αποφασισμένη να λάβει τα μέτρα της, συμμαχεί με τον Ρουκάκα, ο οποίος αρχίζει να εκδηλώνει με έξτρα ρομαντικούς τρόπους το ενδιαφέρον του απέναντι στην Αντιγόνη, προκαλώντας όμως την έντονη ενόχληση του Ορέστη.
{https://www.youtube.com/watch?v=9Xe85l_L_R8}