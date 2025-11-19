Συγκινεί η Ζέτα Δούκα!

Στη μάχη που έδωσε με την βουλιμία και την ανορεξία, αναφέρθηκε η ηθοποιός Ζέτα Δούκα, δίνοντας έμφαση στο γεγονός πως πάλευε με τις διατροφικές διαταραχές για περισσότερο από δέκα χρόνια, μέχρι που ίδια, κατάλαβε ότι έφτανε σε τέλμα και είπε το «τέλος».

Όπως εξήγησε η ηθοποιός στη συνέντευξη που παραχώρησε στην διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids», ήρθε αντιμέτωπη με τις διατροφικές διαταραχές από την τρυφερή ηλικία των 15 ετών, ενώ κατάφερε να απαλλαγεί στα 26 της χρόνια, έχοντας λάβει και μία λάθος αντιμετώπιση και προσέγγιση από τους γιατρούς.

Όσα αποκάλυψε η Ζέτα Δούκα για τη μάχη με τις διατροφικές διαταραχές

Ειδικότερα, εξιστορώντας την περιπέτεια που πέρασε, σημείωσε: «Έδωσα έναν αγώνα που κράτησε σχεδόν δέκα χρόνια, μπορεί και λίγο παραπάνω. Ήταν από τα 15 μου μέχρι τα 26 μου. Ήμουν λειτουργική γιατί είμαι προικισμένη – γιατί αυτό πραγματικά αυτό είναι μία προίκα καλή – να έχω ένα δυνατό σώμα που να αντέχει πολλά», είπε αρχικά για να συνεχίσει: «Γι’ αυτό και δεν μου άφησε όλη αυτή η ιστορία κάποια πράγματα, τα οποία θα τα κουβαλούσα μια ολόκληρη ζωή. Είχα «καλή» ανορεξία τα δύο πρώτα χρόνια, στα 15-17 που έχασα πάρα πολλά κιλά, με ορμόνες, με δύσκολα πράγματα, τα οποία δεν ήταν τα σωστά, γιατί δεν ήξερε και κανένας και οι γιατροί έκαναν του κεφαλιού τους».

Σε δεύτερο χρόνο, περιέγραψε την «μοναξιά» που βίωνε, καθώς δεν ήξερε σε ποιον θα έπρεπε να μιλήσει για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ωστόσο η απόφαση για να δώσει ένα τέλος, ήρθε όταν ήδη είχε ξεκινήσει ψυχοθεραπεία για διαφορετικούς λόγους: «Μου ήρθε η περίοδος, πήρα πολλά κιλά. Διατηρούμουν σε αυτά τα καλά κιλά για το ύψος μου, αλλά κάνοντας εμετούς, περνούσα από την βουλιμία στην ανορεξία και από την ανορεξία στη βουλιμία για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι που κάποια στιγμή είπα «τέλος». Κι αυτό το είπα μόνη μου, έχοντας βάλει, βέβαια, στη ζωή μου την ψυχοθεραπεία, αλλά για άλλη αιτία».

«Ψάχνοντας, τελικά, και θεραπεύοντας, άρχισα να μιλάω γι’ αυτό το πράγμα το οποίο έχω. Δεν ήξερα πού να το πω και τι να κάνω. Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να μου πει «Είσαι καλά; Μήπως θες κάτι; Κάποια βοήθεια; Δεν σε βλέπω καλά». Δεν υπήρχε αυτή η ερώτηση. Οι άνθρωποι που έχουν ανορεξία το κρύβουν… Φοράνε φαρδιά ρούχα… Και από το σπίτι μου δεν είχε παρατηρήσει κανένας τίποτα. Πήγα μόνη μου και είπα στην μαμά μου ότι δεν είχα περίοδο 9 μήνες», τόνισε η Ζέτα Δούκα.