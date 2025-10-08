Η τοποθέτηση της Ζέτα Δούκα για την δικαστική απόφαση.

Η Ζέτα Δούκα με την Δώρα Χρυσικού, το πρωί της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου, βρέθηκαν καλεσμένες στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, κατά τη διάρκεια της οποίας, παραχώρησαν μια άκρως αποκαλυπτική και ξεχωριστή συνέντευξη στην Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

Οι δύο συνεργάτιδες και φίλες, με αφορμή το έργο που πρωταγωνιστούν και έχουν αναλάβει και την παραγωγή του «Vaginahood», τοποθετήθηκαν για καίρια ζητήματα, μίλησαν για τις γυναίκες και την υπόστασή τους, αναφέρθηκαν στο έργο, ενώ από την πλευρά της η Δώρα Χρυσικού μίλησε για την αντιμετώπιση του κόσμου μετά την περιπέτεια με την υγεία της, ενώ η Ζέτα Δούκα, αναφέρθηκε και στην απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την υπόθεση του Γιώργου Κιμούλη.

Η τοποθέτηση της Ζέτα Δούκα

Να σημειωθεί λοιπόν, πως η ηθοποιός, Ζέτα Δούκα, είχε καταθέσει μήνυση κατά του Γιώργου Κιμούλη για κακοποιητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, ενώ το δικαστήριο, τον περασμένο Ιούλιο, το έκρινε ένοχο.

Με αφορμή λοιπόν την συζήτηση που δημιούργησαν οι συνομιλητές, η Ζέτα Δούκα, τοποθετήθηκε ως εξής: «Το καλοκαίρι είναι σαν να έγινε πριν από 3 χρόνια, είναι σαν να ήταν ένα καλοκαίρι χωρίς Αύγουστο, ο Αύγουστος δεν υπήρξε ποτέ. Σχετικά με την μήνυση που κερδίσαμε, βγήκε ο δικηγόρος μας και τοποθετήθηκε, αλλά αφού μας δίνετε την ευκαιρία, όντως, ήταν μια πρώτη μεγάλη νίκη στην πιο δύσκολη μήνυση που είχα καταθέσει εγώ προς τον μάρτυρά του για ψευδορκία και στον κύριο Κιμούλη για ηθική αυτουργία», ανέφερε αρχικά και συνέχισε: «Ήταν ο μόνος του μάρτυρας, ο οποίος καταθέτοντας κάποια πράγματα στην τελευταία φάση της αγωγής που μας έχει κάνει, είπε κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να τα αφήσω έτσι. Και του κατέθεσα μήνυση για ψευδορκία και για ηθική αυτουργία στον κύριο Κιμούλη, μια δίκη, μια μήνυση η οποία κερδήθηκε, πανηγυρικός, και οι δύο δικάστηκαν σε 20 μήνες φυλακή και σε 3.000 χρηματικό πρόστιμο».

Πρόσθεσε μάλιστα μεταξύ άλλων: «Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, ένα τριήμερο πολύωρο. Μεγάλη ψυχικής δοκιμασίας και για τις δύο μας, και για τον Νίκο τον Ψαρρά, και για όλους τους μάρτυρες. Που όμως πήγε καλά και προχωράμε γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα γίνουν αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Υπάρχει ηθική ικανοποίηση».

Κλείνοντας μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μην επεκταθούμε, είναι τεράστια τα έξοδα. Στο τέλος πέρα από την ηθική δικαίωση και πέρα από το γεγονός ότι η δικαιοσύνη απέδωσε αυτά που έπρεπε να αποδώσει, στην αλήθεια, είναι και ένα παράδειγμα για όλους τους ανθρώπους που παλεύουν στο δικαστικό σύστημα, να κερδίσουν και να δικαιωθούν. Τα πράγματα όσο και να αργούν, ακόμη και αν έχουν κόστος, το αποτέλεσμα τους δικαιώνει και πρέπει να παλεύουν γι’ αυτό».

