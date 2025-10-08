«Το Σόι Σου», έβγαλε όλες τις απαραίτητες φωτογραφίες για τη νέα σεζόν! Έρχεται με νέα επεισόδια στον Alpha!

Πλέον είναι γεγονός! «Το Σόι σου», επιστρέφει έπειτα από έξι χρονιά με νέα επεισόδια, σε μια συναρπαστική σεζόν, γεμάτη γέλια, αγάπη, καβγάδες, έντονες συγκινήσεις και προφανώς, οικογενειακές στιγμές.

Ήδη από τις αναρτήσεις των συντελεστών, έχει γίνει σαφές, πως Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι, έχουν καθίσει γύρω από το οικογενειακό τραπέζι και το μόνο που απομένει, είναι να «σερβιριστεί το γεύμα».

«Το Σόι Σου»- Backstage στιγμιότυπα από την φωτογράφιση

Παράλληλα, ο τηλεοπτικός σταθμός του Alpha, μόλις εχθές, εξέδωσε και την επίσημη ανακοίνωση για την επιστροφή αυτών των δύο οικογενειών, ενώ δημοσιεύθηκε και το πρώτο teaser της 6ης σεζόν.

Σήμερα ωστόσο, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, ήρθαν στη δημοσιότητα και τα πρώτα Backstage στιγμιότυπα από την φωτογράφιση. Σάββας, Λυδία, οι κόρες, Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι, ποζάρουν μπροστά το φακό, χαμογελώντας, ενώ νέες προσθήκες και καινούργια πρόσωπα, έρχονται για να ολοκληρώσουν το καστ και τις ζωές των πρωταγωνιστών… έξι χρόνια μετά.

«Backstage moments… #tosoisou έρχεται με νέα επεισόδια!», γράφει η λεζάντα της δημοσίευσης!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε τη δημοσίευση του σταθμού:

{https://www.tiktok.com/@alphatv_official/video/7558835143360679201}

{https://www.youtube.com/watch?v=OJQ6CPyR5dg}