Είναι γεγονός! «Το Σόι Σου» επιστρέφει με νέα επεισόδια!

Οι δύο οικογένειες από «Το Σόι Σου» ξανασυναντιούνται και επιστρέφουν έπειτα από έξι χρόνια, με νέα επεισόδια και πολύ γέλιο.

Είναι αλήθεια πως οι πρωταγωνιστές της πολυαγαπημένης σειράς, έχουν ήδη μοιραστεί μέσω των social medi, ορισμένα στιγμιότυπα «πίσω από τις κάμερες» οι οποίες γεμίζουν με ανυοομονησία τους τηελεθατές, ενώ ο σταθμός, εξέδωσε και το πρώτο τρέιλερ της σειράς!

Ο τηλεοπτικός σταθμός του Alpha, λοιπόν, σημειώνει χαρακτηριστικά: «Το πιο αγαπημένο «ΣΟΪ» της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει!

Έξι χρόνια μετά, οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι είναι και πάλι εδώ!

Έτοιμοι να μετατρέψουν κάθε συγκέντρωση σε γιορτή ή σε οικογενειακό καυγαδάκι, με πολλές αγαπησιάρικες στιγμές.

Όλα δείχνουν αλλιώς... μα στην πραγματικότητα όλα είναι πιο γνώριμα από ποτέ.

Έξι χρόνια μετά, το τραπέζι στρώνεται ξανά και είσαι καλεσμένος… γιατί οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι δεν είναι απλώς δύο οικογένειες… είναι «ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ»!».

Δείτε το teaser:

{https://www.youtube.com/watch?v=OJQ6CPyR5dg}