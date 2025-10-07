Ο Γιώργος Καπουτζίδης και ο Άρης Μουγκοπέτρος στο «The 2Night Show», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου!

Πρεμιέρα έκανε χθες, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου καταγράφοντας πρωτιά στην τηλεθέαση. Η αγαπημένη νυχτερινή εκπομπή ήταν πρώτη στη ζώνη προβολής της τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με 17,9% και 7,7 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό, όσο και στο σύνολο κοινού με 15,0% και διαφορά 2,4 μονάδες από το δεύτερο κανάλι.

Απόψε στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Απόψε, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» τον Γιώργο Καπουτζίδη. Ο αγαπημένος ηθοποιός, σεναριογράφος, αλλά και παρουσιαστής μιλάει για όλα και περιγράφει πώς κατάφερε να μην αλλοτριωθεί στον «επικίνδυνο» χώρο της τηλεόρασης.

Θυμάται με συγκίνηση την υποψηφιότητά του για τον Β’ αντρικό ρόλο ως Χοσέ, μαζί με τον Θανάση Βέγγο και τον Μηνά Χαζτησάββα, και εξηγεί γιατί ευχόταν να χάσει. Στη συνέχεια, μιλάει για τη μεγαλύτερη «δυσκολία» που αντιμετώπισε στη ζωή του και πώς τη διαχειρίζεται ως και σήμερα. Τι τον έκανε να μοιραστεί δημόσια τα συναισθήματά του για τον σύντροφό του; Γιατί θα έγραφε μαζί με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη; Του κάνουν προτάσεις για να παίξει, ως ηθοποιός, σε κάποια σειρά;

Πώς θα είναι το τελευταίο επεισόδιο του «Στο Παρά Πέντε» και ποια ήταν η αντίδραση του κοινού μετά το trailer;

Πώς αισθάνεται για την απώλεια του Γεράσιμου Μιχελή και τι συνέβη με την επίμαχη φωτογραφία μετά την κηδεία, που σχολιάστηκε αρνητικά στα site; Πώς ένιωσε ο Αργύρης Αγγέλου; Τέλος, ο Γιώργος Καπουτζίδης μιλάει για τις «Σέρρες», που ως θεατής τις βλέπει ξανά και ξανά, εξηγεί γιατί ξεχωρίζει αυτή τη σειρά, αφού νιώθει πως ο ήρωάς της είναι ένας gay που δεν κρύβεται, δεν φοβάται και είναι χαρούμενος… όπως ο ίδιος άλλωστε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος μιλά για το συγκλονιστικό ατύχημα, που είχε πέρυσι το Πάσχα και του προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στο χέρι.

Ο ταλαντούχος κλαρινίστας περιγράφει με λεπτομέρειες όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ και συγκινείται όταν συνειδητοποιεί πως η ζωή του άλλαξε οριστικά. Στη συνέχεια, μιλάει για τις προσβολές που είχε δεχτεί πριν το ατύχημα, αλλά και τις φήμες που κυκλοφορούσαν στο κοινωνικό του περιβάλλον για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Τι του έδωσε δύναμη όλο αυτό το διάστημα; Σκέφτηκε ποτέ να κάνει κακό στον εαυτό του; Πόσο τον βοηθάει η ύπαρξη της γυναίκας του και των παιδιών του; Τι στόχο έχει βάλει για το επόμενο καλοκαίρι; Τέλος, μιλάει για την παρουσίαση βιβλίου, που θα κάνει στα γενέθλιά του, και την ανάγκη του να μοιραστεί με τον κόσμο όλα όσα βίωσε.

Για 10 η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Απόψε Τρίτη 7 Οκτωβρίου, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.

Δείτε το τρέλιερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=KR_Vh4Q6VnU}