Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» άνοιξε τις πόρτες του και οι τηλεθεατές έκανα check-in στην all inclusive κωμωδία της σεζόν στο MEGA.

Η πρεμιέρα της all inclusive κωμωδίας «HOTΕΛ ΕΛVIRA» κέρδισε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού και κατέλαβε την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης, με ποσοστό 21,9% στο δυναμικό κοινό 18-54. Το HOTΕΛ ΕΛVIRA προπορεύτηκε του ανταγωνισμού στη ζώνη μετάδοσής του το βράδυ της Δευτέρας, με τουλάχιστον 7,3 μονάδες στο συγκεκριμένο ηλικιακό κοινό.

Στο γενικό σύνολο, η κωμική σειρά του MEGA κατέγραψε 17%, ενώ σε επιμέρους ηλικιακά κοινά η τηλεθέαση άγγιξε το 31,2%. Η κάλυψη ξεπέρασε τους 1,6 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA», ο πιο hot τουριστικός προορισμός στην ελληνική τηλεόραση, μας υποδέχεται κάθε Δευτέρα με Πέμπτη στις 21:00 στο MEGA.

Η πλοκή της σειράς

Η Ελβίρα σχηματίζει την «ομάδα έμπιστών» της για την αναγέννηση του ξενοδοχείου, την ώρα που ο Γιάννης, αλλά και ο Παντελής προσπαθούν να την υπονομεύσουν. Η μυστηριώδης εξαφάνιση τετραγωνικών και η καταγγελία στην πολεοδομία δημιουργούν άμεσο κίνδυνο για τη λειτουργία του ξενοδοχείου.

Ο έρωτας ανάμεσα στον Χάρι και την Ελβίρα φουντώνει με ένα κρυφό φιλί, μέσα στο χάος της υποχρεωτικής άσκησης πυρασφάλειας.

Επεισόδιο 2 - «Ποιος Είναι το Αφεντικό;» (Τρίτη 7 Οκτωβρίου):

Η Ελβίρα στήνει την πρώτη ομάδα «έμπιστων» της με τη Ντίνα, τον Φίλιππο και τον Θεμιστοκλή για την αναγέννηση του HOTΕΛ ΕΛVIRA. Μυρίζοντας το παραδάκι, ο Γιάννης θεωρεί δεδομένη τη θέση του Γενικού Διευθυντή, καλώντας στο διοικητικό συμβούλιο και τη μητέρα του, για να την έχει σύμμαχο.

Η Ελβίρα αγωνίζεται να απομακρύνει τον αδερφό της και τη μάνα της, αλλά και τον Μήτσο τον Τσομπάνη, που είναι βαλτός του Παντελή και του Ηλία προκειμένου να κάνει δολιοφθορά.

Παράλληλα, την τακτική του «διαίρει και βασίλευε» εφαρμόζει και η Λαμπρινή σπέρνοντας τρόμο και αμφιβολία στη Ντίνα και τον Φίλιππο, ώστε να διαλύσει την ομάδα της Ελβίρας.

Όμως, το ενεργειακό βότανο που δίνει ο γκουρού Μπαρόφ στη Νούλη βάζει «μαγικά» κάθε κατεργάρη στον πάγκο του.

Γκεστ επεισοδίου: Γιώργος Κοψιδάς (Δόκτωρ Μπαρώφ), Δημήτρης Μπίτος (Μήτσος ο Τσομπάνης)

{https://www.youtube.com/watch?v=rmLRLj8Ic0g}