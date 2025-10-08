Η προσωπική εξομολόγηση της Δώρας Χρυσικού μετά την περιπέτεια με την υγεία της!

Η Δώρα Χρυσικού και η Ζέτα Δούκα, βρέθηκαν καλεσμένες, το πρωί της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, όπου και παραχώρησαν μια αποκαλυπτική συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο γυναίκες, βρέθηκαν στην εκπομπή, με αφορμή το έργο «Vaginahood» στο οποίο συμμετέχουν μαζί, ενώ μίλησαν για καίρια θέματα, η κάθε μια ξεχωριστά αλλά και μαζί. Μεταξύ άλλων ωστόσο, η Δώρα Χρυσικού, αναφέρθηκε και στην αντιμετώπιση που έχει από τον κόσμο, έπειτα από την μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και την ολική υστερεκτομή στην οποία υποβλήθηκε.

Όσα ανέφερε η Δώρα Χρυσικού

Αναλυτικότερα, η ηθοποιός, στο παρελθόν, είχε μιλήσει ανοιχτά, για την περιπέτεια με την υγεία της, ενώ είχε αποκαλύψει πως έπασχε από καρκίνο των ωοθηκών.

Έτσι λοιπόν, με αφορμή την θεματολογία του έργου «Vaginahood», η Δώρα Χρυσικού, πήρε το λόγο και τοποθετήθηκε ως εξής: «Το τραύμα το αναγνωρίζεις και πρέπει να το διαχειριστείς. Ένα πράγμα που θίγεται σε αυτή την παράσταση είναι τι είναι η γυναίκα. Σε τι συνίσταται. Υπάρχει σε όλες τις ιστορίες το τραύμα. Δεν είναι ένα, το τραύμα δεν είναι ποτέ ένα, μπορεί να είναι και πολλαπλά τραύματα. Εγώ ας πούμε σε αυτή την ερώτηση «τι είναι γυναίκα;», εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θίγεται και στην παράσταση σε σχέση με το πόσο το όργανο, η μήτρα, καθορίζει την γυναίκα», ανέφερε μεταξύ άλλων και συνέχισε:

«Και αυτό το λέμε γιατί υπάρχει και μια trans γυναίκα στην παράσταση μας, η Άννα, αλλά και εγώ σαν μια straight γυναίκα που δεν έχω μήτρα, και πολλές φορές στον κοινωνικό περίγυρο αντιμετωπίζω τον χλευασμό, τον οίκτο και ό,τι άλλο συμπεριλαμβάνεται. Από τότε που έκανα την υστερεκτομή έχω ακούσει να μου λένε ότι «εσύ βρε κορίτσι μου γλυκό δεν είσαι ολοκληρωμένη, δεν έκανες παιδάκι» οπότε και εγώ αναρωτιέμαι και αναρωτήθηκα πόσο δικαιούμαι να είμαι γυναίκα…»

Ολοκλήρωσε μάλιστα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η απάντηση που έδωσα στον εαυτό μου είναι ότι είμαι όσο γυναίκα ήμουν και πριν, ίσως και περισσότερο. Εγώ προσωπικά δεν μπήκα στην διαδικασία να αμφισβητήσω κάτι, την απάντηση πρεπει κάπως να την δώσεις. Προφανώς και τα τραύματα είναι πολλαπλά και πρέπει κάπως να τα αντιμετωπίσεις γιατί αλλιώς δεν πας μπροστά, μένεις στάσιμος».

