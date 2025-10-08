Πρεμιέρα το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 20:00!

Δύο γονείς. Τρία παιδιά. Μια τρομερή οικογένεια! Είναι οι Τρομεροί γονείς και κάνουν πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, στις 20:00.

Η οικογενειακή κωμωδία του Alpha έρχεται να μας χαρίσει όχι μόνο γέλιο και συγκίνηση, αλλά και ρεαλιστικές καθημερινές οικογενειακές καταστάσεις!

Η Ναταλία και ο Στέφανος, ο Στέφανος και η Ναταλία, είναι ένα σύγχρονο ζευγάρι μέσα στην τρέλα, τις αγωνίες, και την καθημερινότητα. Είναι γύρω στα 45, παντρεμένοι και ισορροπούν μεταξύ οικογενειακής ζωής και επαγγελματικών υποχρεώσεων κρατώντας πάντα αναμμένη τη φλόγα του έρωτά τους!

Ο Στέφανος είναι σεναριογράφος και η Ναταλία είναι στέλεχος σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Έχουν γονείς, φίλους, γείτονες και κυρίως έχουν παιδιά… Τρία αγόρια που τους κάνουν δύσκολη και χαρούμενη τη ζωή. Τον Θωμά, που πάει Β’ Λυκείου και πρέπει σιγά σιγά να σοβαρευτεί, τον Ερμή που όταν παίρνουν τηλέφωνο από το σχολείο, τρέμουν για το τί θα ακούσουν πάλι, και τον μικρό Άλεξ που η ευφυία του γίνεται πολλές φορές επικίνδυνη.

Η ανατροφή τριών αγοριών δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά κι εμείς δεν έχουμε να κάνουμε με ένα τυχαίο ζευγάρι. Τους έχουμε εμπιστοσύνη, θα μεγαλουργήσουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μιλάμε για τους… Τρομερούς γονείς!

Οι «Τρομεροί γονείς», κάνουν πρεμιέρα και παρακολουθούν την Εθνική Ελλάδος

Οι «Τρομεροί γονείς» και τα 3 παιδιά τους θα δουν μαζί με όλη την Ελλάδα τα ματς της Εθνικής μας και την πρεμιέρα της σειράς τους!

Αύριο, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στις 21:45 η Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει την ομάδα της Σκωτίας στο «Hamden Park» της Γλασκόβης!

Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 20:00 η πρεμιέρα της σειράς «Τρομεροί γονείς» με διπλό επεισόδιο!

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, Δανία – Ελλάδα στις 21:45.

Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε τρία οικογενειακά events!

Οι «Τρομεροί γονείς» και τα παιδιά τους Θωμάς, Ορέστης και ο μικρός Άλεξ είναι έτοιμοι για τον αγώνα της Πέμπτης:

Πρεμιέρα το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 20:00 με διπλό επεισόδιο και κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα.

Δείτε το βίντεο:

{https://www.instagram.com/reel/DPg3-BOgASX/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D}