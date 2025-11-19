«Δεν ένιωθα απόλυτα ότι άνηκα στην κοινότητα των συμμαθητών», σημείωσε ο Έντι Γαβριηλίδης μιλώντας στο «Στούντιο 4».

Για την πορεία του, την καριέρα του, τη ζωή του και τη διαδρομή που χάραξε επαγγελματικά μέχρι να βρεθεί στο GNTM, μίλησε ο Έντι Γαβριηλίδης, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, ο σχεδιαστής μόδας, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή το απόγευμα της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στους οικοδεσπότες του, Νάσνυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλου.

Ο Έντι Γαβριηλίδης στου «Στούντιο 4»

Ο Έντι Γαβριηλίδης, θυμήθηκε την πορεία που έχει χαράξει στη ζωή του μέχρι και σήμερα και την παρουσία του στο GNTM, ενώ δεν δίστασε να αναφέρει και ορισμένες μνήμες που έχει από τα παιδικά του βιώματα και ιδιαίτερα κατά τη σχολική περίοδο.

Όπως αναφέρει λοιπόν, από τα πρώτα του χρόνια, βρισκόταν και μεγάλωνε μέσα σε ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον, καθώς η μητέρα του είχε πραγματοποιήσει τις σπουδές της στις σχολές Καλών Τεχνών: «Η μαμά σπούδασε καλών τεχνών… αυτά υπήρχαν μέσα στο σπίτι. Προσπάθησα και δούλεψα. Οι γονείς μου είχαν την ωριμότητα να αναγνωρίσουν ότι δεν θα βγάλουν έναν δικηγόρο, οδοντίατρο και δεν πολυγούσταρα και το σχολείο… Μοναχοπαίδι είμαι», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Μονόδρομος η μόδα. Όταν πέρασα στο St. Martins, στην καλύτερη σχολή μόδας, εκεί τελείωσαν όλα… Έκανα σχέδιο και θέατρο ταυτόχρονα».

Στα 17 του χρόνια, έφυγε για το Λονδίνο, όπως ανέφερε, όπου και συνάντησε τις πρώτες δυσκολίες: «Με είχε σοκάρει πόσο σκοτεινά και γκρι ήταν στο Λονδίνο, όπου πήγα στα 17. Είχα αυτοπεποίθηση και άγνοια κινδύνου, έφυγα από το σπίτι πιστεύοντας ότι είμαι ο καλύτερος του κόσμου. Πίστευα πολύ ότι θα τα καταφέρω. Έφαγα χαστούκι στο χαστούκι. Περίμενα να μου πουν είσαι ταλεντάρα και μου έλεγαν: χάλια, ξανά».

Με αφορμή λοιπόν τη συζήτηση αυτή, ο σχεδιαστής, σημείωσε πως δεν ένιωθε να ανήκει στην ομάδα των συμμαθητών του: «Δεν ένιωθα ότι ανήκω απόλυτα στο σχολείο. Κι οι έφηβοι γενικώς δεν νιώθουν ότι ανήκουν. Ήμουν ένα διαφορετικό παιδί αλλά είχα πάντα τσαγανό. Η πίστη σε εμένα, που δεν ξέρω από πού προερχόταν. Για να κάνω φίλους, ζωγράφιζα μπροστά σε όλους για να τους εντυπωσιάσω και να νιώσω ότι ανήκω. Κερδίζεις μέρα τη μέρα, άνθρωπο τον άνθρωπο. Στο Λύκειο, πέρασα υπέροχα…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-decs28qite2p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέλος, μίλησε για την περίοδο όπου έκανε την πρακτική του στον Alexander McQueen: «Λίγο πριν την πτυχιακή μου έκανα την πρακτική μου στον Alexander McQueen. Στην αρχή έκανα καφέδες. Με τον συγκεκριμένο είχαμε βγει έξω στο Λονδίνο πριν δουλέψουμε μαζί και δεν ήξερα ποιος είναι».

Τέλος, αναφερόμενος στο GNTM και στην συμμετοχή του στο πρότζεκτ, σημείωσε πως πέρασε από εννέα δοκιμαστικά, μέχρι να καταλήξει στην θέση που έχει:

«Κάπως ήρθαν τα πράγματα. Είχα βγει με την Κατερίνα Μπέη, γύρισα από το Λονδίνο… και της είχα πει ότι είχε περάσει από το μυαλό μου το GNTM, είχα δει και παρόμοια πρότζεκτ. Κάπως βρέθηκε σε μία συζήτηση και μου ζήτησαν βιογραφικό, πορτφόλιο και 9 δοκιμαστικά, 9 λήψεις. Και μετά, έρχεται η τελευταία ιδέα Λάκης, Άγγελος, εγώ, Ηλιάνα, Ζεν. Δεν ήξερα κανέναν τους πριν. Βγήκαμε με τη Ζεν το προηγούμενο βράδυ, την Ηλιάνα την είχα γνωρίσει σε ένα δοκιμαστικό…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-decshwjachs9?integrationId=40599y14juihe6ly}