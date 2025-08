Αντιδράσεις για νέα καμπάνια της ZARA: Γιατί απαγορεύτηκαν δύο φωτογραφίες

Δύο διαφημίσεις του κολοσσού της fast fashion απαγορεύτηκαν στη Μεγάλη Βρετανία, αφού κρίθηκε πως παρουσίαζαν μοντέλα που έμοιαζαν «ανθυγιεινά αδύνατα».

Αντιδράσεις προκάλεσε για ακόμη μια φορά η Zara με τη νέα της διαφημιστική καμπάνια, καθώς αυτή τη φορά κρίθηκε πως προέβαλε ανθυγιεινά πρότυπα.

Η βρετανική ρυθμιστική Αρχή της διαφημιστικής βιομηχανίας (ASA) ανέφερε ότι οι σκιές και το σφιχτό σινιόν σε ένα μοντέλο, έκαναν την κοπέλα να φαίνεται «αποστεωμένη», ενώ η στάση του σώματος και το βαθύ ντεκολτέ σε άλλη φωτογραφία αναδείκνυαν την κλείδα της - που σε περίπτωση νευρικής ανορεξίας αποτελεί ορατό σημάδι υποσιτισμού ή χαμηλού σωματικού βάρους.

Ο εποπτικός φορέας έκρινε ότι οι «ανεύθυνες» διαφημίσεις δεν πρέπει να ξαναπροβληθούν με τη σημερινή τους μορφή και κάλεσε τη Zara να διασφαλίζει ότι όλες οι εικόνες της «επιλέγονται με υπευθυνότητα».

Όπως διαβάζουμε στο BBC, η Zara έχει αφαιρέσει τις διαφημίσεις διευκρινίζοντας ωστόσο ότι και τα δύο μοντέλα είχαν ιατρικές βεβαιώσεις που αποδείκνυαν πως ήταν σε καλή κατάσταση υγείας όταν τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες.

Οι δύο απαγορευμένες διαφημίσεις είχαν εμφανιστεί προηγουμένως στην εφαρμογή και την ιστοσελίδα της εταιρείας, σε καρουζέλ εικόνων που παρουσίαζαν ρούχα με και χωρίς μοντέλα.

Η μία διαφήμιση αφορούσε ένα κοντό φόρεμα και η ASA έκρινε ότι οι σκιές χρησιμοποιήθηκαν ώστε τα πόδια του μοντέλου να φαίνονται «αισθητά λεπτά». Επιπλέον, σημείωσε ότι η θέση των άνω άκρων και των αγκώνων έκανε το σώμα της να φαίνεται «δυσανάλογο». Στη δεύτερη διαφήμιση, που αφορούσε ένα πουκάμισο, το μοντέλο πόζαρε σε στάση που έκανε την κλείδα της να εξέχει έντονα, αποτελώντας «κεντρικό στοιχείο» της εικόνας.

Η ASA διερεύνησε ακόμη δύο διαφημίσεις της Zara, αλλά καμία από αυτές δεν απαγορεύτηκε.

Η εταιρεία επέλεξε να αποσύρει όλες τις εικόνες που επισημάνθηκαν και ανέφερε ότι δεν είχε δεχθεί καμία άμεση καταγγελία. Στην απάντησή της προς την ASA, η Zara δήλωσε ότι καμία από τις εικόνες δεν είχε υποστεί επεξεργασία πέρα από «πολύ ελαφρές προσαρμογές φωτισμού και χρωμάτων».

Πρόσθεσε δε ότι ακολουθεί τις συστάσεις της έκθεσης Fashioning a Healthy Future, που δημοσιεύθηκε το 2007 από την UK Model Health Inquiry, και συγκεκριμένα τη σύσταση 3, σύμφωνα με την οποία τα μοντέλα «πρέπει να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση καλής υγείας από γιατρούς με εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές».

Σημειώνεται πως το περιστατικό ακολουθεί την απαγόρευση διαφημίσεων άλλων εταιρειών νωρίτερα μέσα στη χρονιά, για την προβολή μοντέλων που κρίθηκαν υπερβολικά αδύνατα.

Τον Ιούλιο διαφήμιση των Marks & Spencer απαγορεύτηκε επειδή το μοντέλο φαινόταν «ανθυγιεινά αδύνατο». Η ASA ανέφερε ότι η στάση του σώματος του μοντέλου και η επιλογή ρούχων - συμπεριλαμβανομένων «μεγάλων μυτερών παπουτσιών» που τόνιζαν «την λεπτότητα των ποδιών της» - καθιστούσαν τη διαφήμιση «ανεύθυνη».

Νωρίτερα φέτος, διαφήμιση της εταιρείας Next για μπλε skinny jeans απαγορεύτηκε επίσης, καθώς η ASA έκρινε ότι η γωνία λήψης τόνιζε την αδυναμία των ποδιών του μοντέλου και χαρακτήρισε τη διαφήμιση επίσης «ανεύθυνη». Η Next διαφώνησε με την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι το μοντέλο, αν και αδύνατο, είχε «υγιές και γυμνασμένο σώμα». Η απαγόρευση της διαφήμισης της Next προκάλεσε ερωτήματα αναγνωστών του BBC για το λόγο που δεν απαγορεύονται και διαφημίσεις με μοντέλα που φαίνονται ανθυγιεινά υπέρβαρα.