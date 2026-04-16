Συμβολική διαμαρτυρία στην είσοδο της Βουλής για τα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Συνθήματα για τα Προσφυγικά της Αλεξάνδρας φωνάζουν αυτή την ώρα 4 νεαρές κοπέλες, στην είσοδο της Βουλής επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Οι διαδηλώτριες εισήλθαν στον περιβάλλοντα χώρο του κοινοβουλίου με ονομαστικές εισόδους για την Ολομέλεια που είχε αιτηθεί η Νέα Αριστερά.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως είχαν πανό μαζί τους το οποίο κατασχέθηκε ενώ τους ζητήθηκε να απομακρυνθούν.

Οι διαδηλώτριες έχουν παραμείνει εντός περιμέτρου του Κοινοβουλίου, ενώ στο σημείο είναι ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Από το φρουραρχείο εξετάζεται η απομάκρυνσή τους από τον χώρο.