«Ο πόνος είναι αφόρητος και πρέπει να αναρρώσω»

Ένα σοβαρό ατύχημα είχε ο Άκης Πετρετζίκης κατά τη διάρκεια γυρίσματος της τηλεοπτικής του εκπομπής όταν έπεσε από άλογο με αποτέλεσμα να ραγίσει το ένα του πλευρό.

Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο σεφ ο οποίος μέσα από ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram διηγήθηκε στους διαδικτυακούς του φίλους τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Όπως εξήγησε, η τελευταία μέρα των γυρισμάτων, πριν επιστρέψει στην Αθήνα, περιλάμβανε βόλτα με άλογα, δημοσιεύοντας μάλιστα απόσπασμα από τη στιγμή που πέφτει από το άλογο. Το αποτέλεσμα ήταν να ραγίσει ένα πλευρό και εκείνος να υποφέρει από αφόρητους πόνους, όπως είπε, επισημαίνοντας ότι για να αναρρώσει είναι ανάγκη να παραμείνει ξαπλωμένος.

«Είμαι πέμπτη μέρα σπίτι και πραγματικά δεν έχω τι να κάνω, βαριέμαι και δεν περνάει η ώρα με τίποτα. Οπότε είπα να σας εξηγήσω γιατί είμαι στο σπίτι πέμπτη μέρα. Γιατί ράγισα ένα μου πλευρό και ο πόνος είναι αφόρητος και πρέπει να αναρρώσω. Στα πλευρά δεν μπαίνει γύψος και επειδή δεν μπαίνει γύψος πρέπει να ξαπλώνεις όλη μέρα. Τώρα πώς το έπαθα; Πέμπτη και Παρασκευή είχαμε γύρισμα στο Akis Food Tour και το Σάββατο, τελευταίο θέμα πριν γυρίσουμε στην Αθήνα, είχαμε βόλτα με άλογα. Εντάξει, αυτό δεν πήγε καλά. Γιατί… Δείτε τι έπαθα» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Δεν έχω εμπειρία πάνω στα άλογα. Ήρθε ένα αρσενικό άλογο δίπλα στο θηλυκό, σήκωσε τα πόδια του για να το κλωτσήσει, τρομοκρατήθηκε το δικό μου το άλογο και εγώ επειδή δεν είχα εμπειρία να το κρατήσω, σηκώθηκε στα δύο πόδια, με πέταξε και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Άμα έχετε κάποια tips για το πώς δένουν τα κόκαλα γρήγορα, πείτε μου γιατί ο κανόνας λέει όσα χρόνια είσαι, τόσες μέρες χρειάζεται για να δέσουν. Οπότε 42 μέρες χρειάζομαι κανονικά και νομίζω ότι δεν τις έχω παιδιά».

{https://www.instagram.com/reel/DUYXF4jlEcl/?utm_source=ig_web_copy_link}