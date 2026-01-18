Τι ανέφερε για το κυκλοφοριακό, τη δημοτική συγκοινωνία και τη στάθμευση.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μίλησε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στην εκπομπή «10' Με Τόνο» του ΕΡΤnews και τους δημοσιογράφους Αντώνη Φουρλή και Στέλλα Παπαμιχαήλ.

Αναφερόμενος στη Διπλή Ανάπλαση στον Βοτανικό που προχωράει με γοργούς ρυθμούς, ο Δήμαρχος Αθηναίων, σημείωσε: «Είναι σε μια περιοχή πολύ υποβαθμισμένη, Ελαιώνας, Βοτανικός και νομίζω ότι πια το ερώτημα είναι πότε θα γίνει το έργο. Όταν ανέλαβα υπήρχε ένα ερώτημα αν θα γίνει ποτέ το έργο. Μάλιστα μου λέγανε “Δήμαρχε αυτά δεν γίνονται”. Τότε ανακοινώσαμε ότι ξεκινάμε την πολύ μεγάλη προσπάθεια να επαναλειτουργήσει το εργοτάξιο. Βγάλαμε 150.000 τόνους σκουπίδια. Ήταν μια παράνομη χωματερή εκεί. Ξεκίνησε η θεμελίωση πριν περίπου έναν χρόνο και 11 μήνες μετά μπαίνουν και οι πρώτες κερκίδες. Η εταιρεία που το έχει αναλάβει λέει ότι τον Μάιο του 2027, το γήπεδο θα είναι έτοιμο. Μιλάμε για 215 στρέμματα πρασίνου. Θα δημιουργηθούν χώροι πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού, μιάμιση φορά ο Εθνικός Κήπος. Θα δημιουργηθούν 10 κήποι βροχής. Είναι μια τεχνολογία που εφαρμόστηκε στην Κοπεγχάγη μετά από πολύ μεγάλες πλημμύρες. Όλα τα έργα στον Βοτανικό είναι έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και πρέπει να ολοκληρωθούν στο τέλος αυτής της χρονιάς. Είναι το πρώτο έργο στην ιστορία της χώρας που το κάνει Δήμος. Το τρέχουμε όλο εμείς σε απόλυτη συνεργασία με την κυβέρνηση και αρκετά υπουργεία».

Για την παράδοση της Βασιλίσσης Όλγας στην κυκλοφορία ο Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να προχωρήσει και εκεί η ιστορία, διότι είναι μια απίστευτη ταλαιπωρία για τους κατοίκους της πόλης. Είναι στο 95% έτοιμος ο δρόμος. Μόνο ένα κομμάτι μπροστά στην Αμαλίας είναι που ακόμα μπαίνουν κάποιες πλάκες. Έχουμε στείλει την κυκλοφοριακή ρύθμιση. Μιλάω συνέχεια και εγώ με τους Υπουργούς. Κάθε φορά που ρωτάω την εταιρεία μου λέει “τέλος του μήνα”. Έχουν όμως οριακή προθεσμία και το έργο πρέπει να αποδοθεί. Είναι μία ιστορία που έχει ταλαιπωρήσει έξι χρόνια την Αθήνα. Μισό χιλιόμετρο, έξι εκατομμύρια. Έχουμε παρουσιάσει μία κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα δημιουργήσει 20% μείωση στην κυκλοφοριακή συμφόρηση. Κάναμε την αναστροφή στην Αμαλίας και περιμένουμε το φανάρι, ώστε να μπορεί κάποιος να στρίβει προς την Ακρόπολη. Οι συγκοινωνιολόγοι μάς είπαν ότι θα δώσει μια πολύ μεγάλη ανάσα. Θέλω πολύ να παραδοθεί και πρέπει να παραδοθεί άμεσα στους κατοίκους».

Όσον αφορά το κυκλοφοριακό, τη δημοτική συγκοινωνία και τη στάθμευση, ανέφερε: «Νούμερο ένα πρόβλημα στις μετρήσεις που κάνουμε. Και το λέω αυτό διότι πρέπει και τα Υπουργεία και ο Δήμος και η Περιφέρεια όλοι μαζί να το δουλέψουμε. Να πω ένα παράδειγμα: Αν οι συρμοί του μετρό αντί για έξι λεπτά γίνουν τρία, είναι σαν να φτιάχνεις έναν νέο δρόμο 150 χιλιομέτρων στην Αθήνα. Τόσο μεγάλη διαφορά. Κάναμε μια πολύ αναλυτική μελέτη για δημοτική συγκοινωνία. Επτά διαδρομές που θα ενώνουν τις επτά κοινότητες, η κάθε μία με άλλες δύο. Και το καταθέσαμε για χρηματοδότηση στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Είμαστε περήφανοι για αυτή τη μελέτη. Ανοίξαμε το πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά με 500 θέσεις και παλεύουμε το επόμενο διάστημα για επιπλέον 200. Ανοίγουμε το επόμενο διάστημα άλλο ένα στο Σταθμό Λαρίσης και έχουμε βρει και άλλους δύο χώρους στο κέντρο και στην Κυψέλη».

Με αφορμή τις χαμηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται στην Αθήνα αυτές τις μέρες, ο Χάρης Δούκας μίλησε για την προστασία των αστέγων και την κοινωνική πολιτική του Δήμου: «Έχουμε πολύ κρύο, περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Υπάρχει το 1595, νούμερο που ο καθένας μπορεί να πάρει και να μας ενημερώσει αν βλέπει κάποιον άστεγο που έχει πρόβλημα. Έχουμε ήδη ανοίξει τις Λέσχες Φιλίας από χθες. Το Streetwork είναι έξω και δίνει ζεστά ροφήματα και φαγητό. Το Πολυδύναμό μας είναι σε συναγερμό μέχρι και την Τρίτη. Η τελευταία μας καταγραφή είναι 1.047 άνθρωποι. Είναι πάρα πολλοί. Θέλουμε περισσότερους χώρους. Τα 200 κρεβάτια είναι λίγα. Η πόλη μας υποστηρίζει 16.000 συμπολίτες μας και 3.500 οικογένειες που έχουν τρομακτικά προβλήματα φτώχειας. Αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτούς τους ανθρώπους στοχεύουμε να στηρίξουμε. Ένα μεγάλο κοινωνικό δίκτυο προστασίας».