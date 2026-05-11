Αυτοψία Μενδώνη στην Αμφίπολη, στόχος είναι «η ασφαλής και ολοκληρωμένη απόδοση του μνημείου στις αρχές του 2028».

Στο φως ήρθε το σύνολο του περιβόλου του Τύμβου Καστά, στην Αμφίπολη- με περίμετρο 497 μ.- αλλά και η έκταση που καταλαμβάνει το μνημείο, η οποία ξεπερνά τα 20 στρέμματα.

Στην Αμφίπολη συνεχίζονται οι εργασίες και μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η αποκάλυψη του αρχαίου περιβόλου και η αποκατάσταση της αρχικής γεωμετρίας των πρανών του Τύμβου και του περιβάλλοντος χώρου του.

Εξάλλου, έχει πραγματοποιηθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό- σε μήκος 105 μέτρων- η αποκατάσταση της νότιας πλευράς του περιβόλου, με τη χρήση αρχαίων μαρμάρινων διάσπαρτων μελών και περιορισμένων νέων, από τεχνητό λίθο.

Παράλληλα, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, είναι σε εξέλιξη η στερέωση του δυτικού τμήματος του περιβόλου, με εκτεταμένες ανατάξεις του πώρινου αντιθήματος και η κατασκευή του εκτεταμένου υδραυλικού δικτύου απορροής ομβρίων, του Τύμβου. Σημειώνεται πως ο Τύμβος καταλαμβάνει έκταση 22 στρεμμάτων, ενώ ο περιβάλλων χώρος του καλύπτει άλλα 30 στρέμματα.

Σε ό,τι αφορά στο Ταφικό Μνημείο, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης της καμάρας- στον ταφικό θάλαμο- και η τοποθέτηση μεταλλικού φορέα αντιστήριξης στο όρυγμα της ταφικής θήκης. Επίσης, αφαιρέθηκαν όλες οι παλαιότερες μεταλλικές διατάξεις, υποστύλωσης και αντιστήριξης και είναι πλήρως θεάσιμο το εσωτερικό του μνημείου, σημειώνει το υπουργείο.

Για το προσεχές διάστημα έχει προγραμματιστεί η τοποθέτηση της μνημειώδους δίφυλλης μαρμάρινης μακεδονικής θύρας του ταφικού θαλάμου και στη συνέχεια των φτερών και της κεφαλής της σφίγγας. «Στον περιμετρικό δρόμο, ο οποίος διαμορφώνεται στα ίχνη του αρχαίου περιδρόμου, επισημαίνονται οι μεταγενέστερες φάσεις του μνημείου, όπως το σημείο στάσης του ρωμαϊκού γερανού για την αποξήλωση των μαρμάρων του περιβόλου, καθώς και οι ράμπες καταβίβασης υλικών από την κορυφή του τύμβου. Παράλληλα, διακρίνεται υποτυπώδης αναλημματικός τοίχος, από αργολιθοδομή, στα ανατολικά πρανή, στοιχείο που καταδεικνύει τη διαχρονική αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, από την αρχαιότητα έως σήμερα», αναφέρει ακόμα η σχετική ανακοίνωση.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, έκανε αυτοψία στον Τύμβο Καστά και ενημερώθηκε από τον διευθυντή Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, Θεμιστοκλή Βλαχούλη και τον επιβλέποντα, Μιχάλη Λεφαντζή, για την πορεία των παρεμβάσεων και τα στάδια της αποκατάστασης.

«Ο Τύμβος Καστά αποτελεί ένα μοναδικό και μεγαλειώδες μακεδονικό μνημείο, το οποίο, μέσα από την ολοκλήρωση των εργασιών της αποκατάστασης της γεωμετρίας του, αλλά και της αποκάλυψης του συνόλου του περιβόλου του, αναδεικνύει πλέον, με σαφήνεια, την ιστορική σημασία και την αξία του», υπογράμμισε η υπουργός και σημείωσε ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο ταφικό τύμβο που έχει αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα στη Μακεδονία, με διάμετρο που ξεπερνά τα 140 μέτρα, έναντι 110 μέτρων του Τύμβου των Αιγών, «στοιχείο που αποτυπώνει, με σαφήνεια, τη μοναδικότητα και την κλίμακά του».

Η μέχρι σήμερα επιστημονική έρευνα και τα διαθέσιμα δεδομένα «επιβεβαιώνουν τη χρονολόγησή του στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ., ενώ παράλληλα καταδεικνύουν την εξαιρετικά υψηλή ποιότητα και πολυτέλεια της κατασκευής του, στοιχεία που το συνδέουν άμεσα με την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου», πρόσθεσε, ενώ μεταξύ άλλων επεσήμανε πως ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων αναμένεται να ξεπεράσει τα 15 εκατ. ευρώ.

Στις δηλώσεις της, η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε πως στόχος είναι η ασφαλής και ολοκληρωμένη απόδοση του μνημείου στις αρχές του 2028, ενώ πρόσθεσε ότι προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία οργανωμένου μουσειακού χώρου, στην ανατολική πλευρά του Τύμβου και των απαραίτητων υποδομών επισκεψιμότητας.

Στη συνέχεια, η υπουργός Πολιτισμού πραγματοποίησε αυτοψία στη μοναδική σωζόμενη ξύλινη αρχαία γέφυρα της Αμφίπολης, που χρονολογείται στον 5ο αι. π.Χ. και μαρτυρείται από τον Θουκυδίδη. Οι εργασίες προστασίας και συντήρησης της γέφυρας ολοκληρώθηκαν, όπως και η εγκατάσταση του μεταλλικού στεγάστρου για την προστασία του μνημείου.

Τέλος, η Λίνα Μενδώνη επισκέφθηκε και τη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, όπου ολοκληρώθηκαν πρόσφατα τα έργα αναστήλωσης και αποκατάστασης του ιστορικού μοναστηριακού συγκροτήματος (12ος αι.).

Φωτογραφίες: ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ