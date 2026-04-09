Πολιτική κόντρα για τη Βασιλίσσης Όλγας, η απάντηση του δημάρχου Αθηναίων στις αιτιάσεις της υπουργού Πολιτισμού.

Απάντηση στην Υπουργό Πολιτισμού έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με αφορμή τη συζήτηση για τη διαμόρφωση της οδού Βασιλίσσης Όλγας, κάνοντας λόγο για «επιλεκτική μνήμη». Σε ανάρτησή του, ο κ. Δούκας υποστήριξε ότι η Υπουργός παραβλέπει τον αρχικό σχεδιασμό της προηγούμενης δημοτικής αρχής, ο οποίος –όπως ανέφερε– προέβλεπε τη μετατροπή της Βασιλίσσης Όλγας σε πεζόδρομο. Ο ίδιος τόνισε ότι η σημερινή δημοτική αρχή προχώρησε σε διαφορετική κατεύθυνση, υιοθετώντας –όπως σημείωσε– την απαίτηση των πολιτών για έναν πολυτροπικό δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, με στόχο την αποσυμφόρηση και τη βελτίωση της καθημερινότητας στην περιοχή.

«Ήταν προγραμματική μας δέσμευση να σταματήσει η ταλαιπωρία των πολιτών και αυτό έγινε πράξη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η παρέμβαση του δημάρχου έρχεται εν μέσω αντιπαράθεσης για τις παρεμβάσεις στο κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα για τον ρόλο και τη λειτουργία της Βασιλίσσης Όλγας. Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο κ. Δούκας ευχήθηκε «Καλό Πάσχα σε όλους».

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Η Υπουργός Πολιτισμού έχει επιλεκτική μνήμη. Ξεχνά ότι ο αρχικός σχεδιασμός Μπακογιάννη προέβλεπε ότι η Βασιλίσσης Όλγας θα ήταν πεζόδρομος. Ενώ απαίτηση των Αθηναίων και προγραμματική μας δέσμευση ήταν η μετατροπή της σε πολυτροπικό δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, για να σταματήσει η ταλαιπωρία των πολιτών. Όπως και έγινε. Καλό Πάσχα σε όλους!

Η δήλωση Μενδώνη που προκάλεσε την αντίδραση Δούκα

Η υπουργός Πολιτισμού, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ανέφερε ότι ο κ. Δούκας υπήρξε πολέμιος της ανάπλασης της Βασιλίσσσης Σοφίας. «Έχει ιδιαίτερη σημασία που ο Δήμαρχος Αθηναίων δηλώνει υπερήφανος και ευτυχής για την ολοκλήρωση του έργου. Ένα έργο το οποίο ο Δήμαρχος όχι απλώς αρνιόταν αλλά και πολέμησε, καθώς αντέβαινε στο προεκλογικό του όραμα για την Αθήνα», σημείωσε η υπουργός. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, χαίρεται που σήμερα ο Χάρης Δούκας αποδέχεται και θαυμάζει τον δρόμο που ολοκληρώνει την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, ωστόσο επεσήμανε πως «τον υιοθετεί ως δικό του, λησμονώντας ότι ο φορέας υλοποίησης, η Ανάπλαση Α.Ε., τελεί από το 2024 υπό την εποπτεία πέντε Υπουργείων, ανάμεσα στα οποία και το Υπουργείο Πολιτισμού». Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η υπουργός Πολιτισμού έδωσε τα εύσημα στην προηγούμενη δημοτική αρχή, αναφέροντας ότι η υλοποίηση του έργου (του οποίου ο σχεδιασμός ξεκίνησε τη δεκαετία του ’90) ήταν στις προτεραιότητες του πρώην Δημάρχου, Κώστα Μπακογιάννη.