Ο Νικήτας και ο Παπασταύρου.

Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Ν.Δ. αυτή τη φορά θα περιλαμβάνει πρόσωπα που το κάθε ένα ξεχωριστά κάτι θα συμβολίζει. Με αυτό το σκεπτικό το φτιάχνει ο πρωθυπουργός.

Με μόνο σίγουρο υποψήφιο μέχρι στιγμής τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ο οποίος συμβολίζει τη δεξιά πτέρυγα της Ν.Δ. Στην οποία η Ν.Δ. αυτή την στιγμή υστερεί.

Και με «φαβορί» την Αφροδίτη Νέστορα που μόλις πήρε εξιτήριο μετά τα εκτεταμένα εγκαύματα που της προκάλεσε η δολοφονική επιδρομή στο σπίτι της. Που στοίχησε και την ζωή της μητέρας της, Βάγιας. Και τρίτο υποψήφιο τον Στ. Παπασταύρου που έχει βάλει πλάτη σε όλο το ενεργειακό πρότζεκτ με τις ΗΠΑ. Τόσο που του έχει στερήσει την δυνατότητα να πολιτευτεί. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι ακόμη αναζητούνται...

Λ.Ι.