Το Volkswagen T-Cross παραμένει πιστό σε μια διαφορετική φιλοσοφία.

Φρεσκάρεται και επιστρέφει πιο ώριμο συνδυάζοντας χώρους, τεχνολογία και έναν αποδοτικό κινητήρα που ταιριάζει στις απαιτήσεις της καθημερινής μετακίνησης.

Στον κόσμο των B-SUV, όπου οι κατασκευαστές αναζητούν διαρκώς νέους τρόπους για να ξεχωρίσουν μέσα από εντυπωσιακά σχέδια και επικοινωνιακά τεχνάσματα, το Volkswagen T-Cross παραμένει πιστό σε μια διαφορετική φιλοσοφία.

Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολές ούτε να δημιουργήσει μια εικόνα που ξεπερνά τις πραγματικές του δυνατότητες. Αντίθετα, επενδύει στη λειτουργικότητα, την ποιότητα και την καθημερινή χρηστικότητα, στοιχεία που αποτελούν διαχρονικά τη βάση της επιτυχίας του.

Εξωτερικά

Η ανανέωση του μοντέλου δεν άλλαξε τον χαρακτήρα του, αλλά φρόντισε να τον εξελίξει εκεί όπου υπήρχε πραγματική ανάγκη. Οι αλλαγές στο εξωτερικό είναι διακριτικές, αλλά συμβάλλουν σε μια πιο σύγχρονη και εκλεπτυσμένη εικόνα.

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Οι νέοι προφυλακτήρες, η ανασχεδιασμένη μάσκα και τα αναβαθμισμένα φωτιστικά σώματα χαρίζουν μεγαλύτερη οπτική δυναμική, χωρίς να αλλοιώνουν τις αναγνωρίσιμες γραμμές του αμαξώματος. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που δείχνει πιο ώριμο και πιο ποιοτικό, διατηρώντας παράλληλα τις συμπαγείς διαστάσεις που το καθιστούν ιδανικό για την πόλη.

Εντός...

Η ουσιαστικότερη πρόοδος, ωστόσο, συναντάται στο εσωτερικό. Η Volkswagen έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας, βελτιώνοντας τα υλικά και το φινίρισμα σε αρκετά σημεία της καμπίνας.

Το ταμπλό δείχνει πλέον πιο προσεγμένο, ενώ η ενσωμάτωση του ψηφιακού πίνακα οργάνων και του αναβαθμισμένου συστήματος πολυμέσων δημιουργεί ένα σύγχρονο και τεχνολογικά ενημερωμένο περιβάλλον. Παρά την ψηφιακή του υπόσταση, το T-Cross παραμένει εύχρηστο και φιλικό, χωρίς να απαιτεί χρόνο εξοικείωσης από τον οδηγό. Στη βασική έκδοση η οθόνη είναι 8,0 ιντσών και προαιρετικά 9,2 ιντσών. Και στις δύο περιπτώσεις συνδυάζονται με την έγχρωμη οθόνη στο πίνακα οργάνων στο πλαίσιο του Digital Cockpit, όπως το ονομάζει η Volkswagen.

Εκεί όμως που εξακολουθεί να υπερέχει είναι η πρακτικότητα. Η εκμετάλλευση των διαθέσιμων χώρων αποτελεί υπόδειγμα για την κατηγορία. Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν περισσότερο χώρο από αυτόν που υποδηλώνουν οι εξωτερικές διαστάσεις, ενώ το συρόμενο πίσω κάθισμα προσφέρει τη δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε διαδρομής.

Ο κανονικός σε σχήμα χώρος αποσκευών των 455 λίτρων, συγκαταλέγεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους της κατηγορίας, γεγονός που ενισχύει τον οικογενειακό χαρακτήρα του compact γερμανικού SUV.

Στην ουσία

Κάτω από το καπό της έκδοσης που δοκιμάζουμε, βρίσκεται ο γνώριμος τρικύλινδρος κινητήρας 1.0 TSI των 116 ίππων που συνδυάζεται αποκλειστικά με επτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο DSG. Πρόκειται για έναν συνδυασμό που ταιριάζει απόλυτα στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Ο κινητήρας εμφανίζει ζωντανή απόκριση από χαμηλές στροφές, ενώ η διαθέσιμη ροπή εξασφαλίζει άνετες επιταχύνσεις και ασφαλείς προσπεράσεις χωρίς να απαιτείται έντονη πίεση στο γκάζι. Το DSG, από την πλευρά του, λειτουργεί ομαλά και γρήγορα, αναλαμβάνοντας με διακριτικότητα τις αλλαγές σχέσεων και συμβάλλοντας σημαντικά στην άνεση της καθημερινής οδήγησης.

Στο δρόμο

Το ανανεωμένο T-Cross αποδεικνύεται αποτελεσματικό σε όλες τις συνθήκες. Στην πόλη, οι συμπαγείς διαστάσεις, η καλή περιμετρική ορατότητα και η υψηλή θέση οδήγησης κάνουν κάθε μετακίνηση απλή υπόθεση.

Σε επαρχιακό δίκτυο και αυτοκινητόδρομο διατηρεί μια αίσθηση στιβαρότητας που χαρακτηρίζει τα μοντέλα της Volkswagen, προσφέροντας ασφάλεια και σιγουριά στον οδηγό. Η ανάρτηση απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του οδοστρώματος, ενώ η ηχομόνωση περιορίζει σε ικανοποιητικό βαθμό τον θόρυβο κύλισης και αέρα.

Παράλληλα, η κατανάλωση καυσίμου παραμένει σε λογικά επίπεδα (γύρω στα 7 με 8 lt/100 km) για τα δεδομένα της κατηγορίας. Ο μικρός υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας καταφέρνει να συνδυάζει καλές επιδόσεις με οικονομία, στοιχείο που ενισχύει τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Ηχητικά θα ενοχλήσει μόνο όταν υπερβείς τα εσκαμμένα, κάτι που μάλλον δεν θα κάνεις συχνά πίσω από το τιμόνι του B-SUV της VW.

Εν τέλει

Το T-Cross δεν είναι το πιο εντυπωσιακό ούτε το πιο σπορ B-SUV της αγοράς. Είναι όμως ένα από τα πιο ισορροπημένα. Με αναβαθμισμένη ποιότητα, τίμια πρακτικότητα, σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης και έναν εξαιρετικά πετυχημένο συνδυασμό κινητήρα και κιβωτίου, συνεχίζει να αποτελεί μία από τις ασφαλέστερες επιλογές για όποιον αναζητά ένα μικρό SUV που μπορεί να ανταποκριθεί με συνέπεια σε κάθε απαίτηση της καθημερινότητας. Κάνει τα πάντα πιστά, χωρίς να φωνάζει.

Οι τιμές αγοράς ξεκινούν από τα 23.490 ευρώ στην έκδοση με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων, και τα 24.990 ευρώ στην έκδοση με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG7.