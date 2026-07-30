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Ακινητοποιήθηκε στη μέση της διαδρομής εξαιτίας θραύσης της αλυσίδας που την κινεί.

Για ακόμη μία φορά, το μοναδικό λιμναίο πέρασμα τροφοδοσίας και μεταφοράς οχημάτων προς το Νησί των Ιωαννίνων τέθηκε εκτός λειτουργίας.

Η πλατφόρμα που εκτελεί το δρομολόγιο από τη Δραμπάτοβα προς το Νησί, φορτωμένη με οχήματα, ακινητοποιήθηκε στη μέση της διαδρομής εξαιτίας θραύσης της αλυσίδας που την κινεί.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ιδιωτικές βάρκες και τα επιβατικά καραβάκια της λίμνης προκειμένου να συνδράμουν στην αποκατάσταση της βλάβης ή την ρυμούλκηση.

Έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν παρόμοια περιστατικά

Όπως αναφέρουν στο Epiruspost κάτοικοι του Νησιού, το σημερινό περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένο συμβάν αλλά ανάλογα έχουν καταγραφεί και το προηγούμενο διάστημα.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα μετρά αρκετά χρόνια με τις βλάβες να διαδέχονται η μία την άλλη.

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Η πλατφόρμα της Δραμπάτοβας είναι ο μοναδικός τρόπος να περάσουν στο Νησί οχήματα τροφοδοσίας, επαγγελματικά αυτοκίνητα, υλικά οικοδομών, αλλά και οχήματα έκτακτης ανάγκης (όπως πυροσβεστικά ή ασθενοφόρα).