Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον Ερυθρό Αστέρα στο Telekom Center Athens για την 32η αγωνιστική της Euroleague.

Πολύ σημαντική νίκη ενόψει της συνέχειας της Euroleague πέτυχε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με σκορ 82-74 του Ερυθρού Αστέρα, σε έναν αγώνα τεράστιας βαθμολογικής σημασίας και για τις δύο ομάδες.

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα απέναντι στον Ερυθρός Αστέρας, καθώς οι Σέρβοι εκμεταλλεύτηκαν τα αμυντικά προβλήματα των «πρασίνων» και πήραν προβάδισμα από νωρίς, φτάνοντας ακόμη και στο +12. Με κορυφαίο τον Κόντι Μίλερ-Μακιντάιρ, οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο και έκλεισαν το ημίχρονο μπροστά με 41-48.

Στο δεύτερο μέρος, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να δίνει λύσεις, ωστόσο ο Ερυθρός Αστέρας απαντούσε κάθε φορά, διατηρώντας διαφορά ασφαλείας μέχρι τα τέλη της τρίτης περιόδου.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στην τελευταία περίοδο, όταν οι «πράσινοι» ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους, έσφιξαν την άμυνα και με πρωταγωνιστές τους Κέντρικ Ναν και Χέιζ-Ντέιβις πραγματοποίησαν εντυπωσιακή ανατροπή. Με ένα επιμέρους 19-3 πήραν το προβάδισμα και διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το τέλος, φτάνοντας τελικά στη νίκη.

Κορυφαίος για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Ναίτζελ Χέιζ-Ντέιβις, σκοράροντας 20 πόντους, ενώ ο Κέντρικ Ναν πρόσθεσε άλλους 19. Ιστορικό ματς για τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος μπήκε στο κλειστό κλαμπ των παικτών που μετρούν 1000+ πόντους, 1000+ ριμπάουντ και 1000+ ασίστ.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν με αυτή τη νίκη διεύρυνε το ρεκόρ της σε 18-14, βάζοντας φωτιά στην βαθμολογία της Euroleague, καθώς ισοβαθμεί με Ζαλγκίρις, Μονακό και Μπαρτσελόνα με φόντο την εξάδα.

Για την επόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 24 Μαρτίου την Dubai BC στο Σαράγιεβο, σε ένα ακόμα κομβικό ματς.