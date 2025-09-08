Games
Οικονομία

Παγίδες στην ενοικίαση φοιτητικής στέγης

Παγίδες στην ενοικίαση φοιτητικής στέγης Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Τι πρέπει να προσέξουν γονείς και φοιτητές που αναζητούν στέγη.

Οκτώ παγίδες για την ενοικίαση φοιτητικής στέγης επισημαίνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ, καθώς έχει ξεκινήσει ο... μαραθώνιος χιλιάδων γονέων και φοιτητών για την εξασφάλιση στέγης εν όψει του νέου διδακτικού έτους.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΕΕΚΕ:

- Η ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης είναι από τον νόμο τριετής, ενω αν στο μισθωτήριο συμβόλαιο έχει συμφωνηθεί συντομότερη διάρκεια, υπερισχύει η 3ετία που ορίζει ο νόμος.

- Μετά το πέρας της 3ετίας, η διάρκεια της μίσθωσης μπορεί να παραταθεί για οποιαδήποτε διάρκεια συμφωνήσουν τα μέρη καθώς δεν ισχύει πλέον περιορισμός της 3ετίας.

- Εάν δεν υπάρξει ρητή, έγγραφη συμφωνία των μερών για παράταση της διάρκειας μετά τη λήξη της, η μίσθωση καθίσταται αορίστου χρόνου, οπότε κάθε μέρος μπορεί να την καταγγείλει αζημίως. Έτσι, μπορεί ο μισθωτής να αποχωρήσει χωρίς να μπορεί ο ιδιοκτήτης να αντιδράσει, αλλά και ο ιδιοκτήτης να απαιτήσει από το μισθωτή να αποχωρήσει, και σε περίπτωση που αρνείται, να επιτύχει δικαστικά την έξωσή του.

- Η σύμβαση μίσθωσης συνίσταται, χωρίς όμως να είναι εκ του νόμου υποχρεωτικό, να γίνεται εγγράφως με την κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (εκμισθωτή και μισθωτή).

- Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατάρτιση της μίσθωσης, ο εκμισθωτής υποχρεούται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη ή την τροποποίηση της μίσθωσης να υποβάλλει ηλεκτρονικά με χρήση κωδικών TAXISNET «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ.

- Επισημαίνεται ότι, η ηλεκτρονική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης υποβάλλεται αποκλειστικά για φορολογικούς λόγους και σε καμία περίπτωση δεν έχει αντικαταστήσει τη σύνταξη του έγγραφου ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

- Στο μισθωτήριο συμβόλαιο, πρέπει να αναγράφεται πάντοτε: 1) το συμφωνούμενο μίσθωμα και τυχόν αύξηση, 2) η διάρκεια της μίσθωσης, 3) η χρήση για την οποία προορίζεται το ακίνητο (κατοικία, επαγγελματική στέγη κλπ), 4) η εγγύηση που τυχόν κατέβαλε ο μισθωτής στον εκμισθωτή (συνήθως 1-2 μηνιαία μισθώματα), η οποία επιστρέφεται στο μισθωτή, όταν λήξει ή λυθεί με άλλο τρόπο η μίσθωση, 5) αναφορά τυχόν άλλων όρων που επιθυμούν τα μέρη (π.χ. δικαίωμα ή όχι υπεκμίσθωσης, επισκευές που τυχόν απαιτηθούν και ποιος θα επωμίζεται το κόστος αυτών κλπ)

- Για τη σύναψη νέων μισθώσεων, όχι για τροποποίηση ήδη υφιστάμενων, είναι υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

