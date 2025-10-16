Στις τιμές... διαμερίσματος στην επαρχία πωλούνται πολλές θέσεις στάθμευσης σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

Η αναζήτηση θέσης στάθμευσης στην Αθήνα έχει μετατραπεί σε έναν καθημερινό εφιάλτη για τους οδηγούς, καθώς οι τιμές αγοράς και ενοικίασης έχουν εκτοξευθεί σε πρωτοφανή επίπεδα.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, οι ενοικιάσεις θέσεων στάθμευσης έχουν αυξηθεί έως και 154% την τελευταία πενταετία, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους των ήδη επιβαρυμένων, πυκνοκατοικημένων περιοχών της πρωτεύουσας.

Εκτόξευση τιμών και περιορισμένη προσφορά

Η ραγδαία αυτή άνοδος οφείλεται κυρίως στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση και στη σταθερά περιορισμένη προσφορά. Τα οχήματα στους δρόμους πολλαπλασιάζονται, όμως οι διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης παραμένουν ελάχιστες.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η κατάσταση δύσκολα θα βελτιωθεί στο άμεσο μέλλον — αντιθέτως, αναμένεται να επιδεινωθεί, επηρεάζοντας ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών.

Παραδείγματα από τις γειτονιές της Αθήνας

Νέος Κόσμος : Από 13.000 ευρώ το 2020, μια θέση στάθμευσης σήμερα κοστίζει περίπου 24.500 ευρώ.

: Από 13.000 ευρώ το 2020, μια θέση στάθμευσης σήμερα κοστίζει περίπου 24.500 ευρώ. Κυψέλη : Οι τιμές έχουν διπλασιαστεί, από 10.000 σε 20.000 ευρώ.

: Οι τιμές έχουν διπλασιαστεί, από 10.000 σε 20.000 ευρώ. Λυκαβηττός: Από 60.000 ευρώ πριν πέντε χρόνια, οι τιμές αγγίζουν πλέον τα 90.000 ευρώ.

Η αύξηση δεν περιορίζεται μόνο στις αγορές, αλλά και στις ενοικιάσεις:

Στο Παγκράτι , το κόστος ανέβηκε από 120 σε 250 ευρώ τον μήνα.

, το κόστος ανέβηκε από 120 σε 250 ευρώ τον μήνα. Στους Αμπελόκηπους, από 55 σε 140 ευρώ τον μήνα.

Αυτό συμβαίνει γιατί στους δρόμους της Αθήνας τα αυτοκίνητα είναι περισσότερα αυτοκίνητα και λιγότερες οι διαθέσιμες θέσεις. Η ζήτηση αυξάνεται, η προσφορά μένει στάσιμη και οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι χωρίς άμεσες παρεμβάσεις, το πρόβλημα θα επιδεινωθεί.

