Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των θέσεων στάθμευσης στις πολυκατοικίες είναι αρκετά περίπλοκο ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι κλειστές θέσεις στάθμευσης στο ισόγειο, όπως και οι θέσεις στα υπόγεια, θεωρούνται αυτοτελείς ιδιοκτησίες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να μεταβιβαστούν ή να ενοικιαστούν ανεξάρτητα, όπως κάθε άλλο ακίνητο που περιλαμβάνεται στην οριζόντια ιδιοκτησία της πολυκατοικίας. Οι ιδιοκτήτες αυτών των θέσεων έχουν πλήρη διαχειριστική ελευθερία, χωρίς περιορισμούς ή εξαρτήσεις από τα υπόλοιπα διαμερίσματα.

Διαφορετικό, ωστόσο, είναι το καθεστώς που ισχύει για τις ανοικτές θέσεις στάθμευσης στις πιλοτές. Οι χώροι αυτοί δεν αποτελούν αυτοτελή ιδιοκτησία, αλλά συνδέονται άρρηκτα με συγκεκριμένα διαμερίσματα, στα οποία ανήκουν κατά αποκλειστική χρήση. Ως παρακολουθήματα των οριζόντιων ιδιοκτησιών, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να ενοικιαστούν ανεξάρτητα από το διαμέρισμα με το οποίο συνδέονται. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην αποτροπή πρόσβασης τρίτων προσώπων στον κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας, μειώνοντας τον κίνδυνο προστριβών και ζητημάτων ασφάλειας μεταξύ των κατοίκων.

Παράλληλα, για τις περιπτώσεις όπου οι ανοικτοί χώροι στάθμευσης διαθέτουν νόμιμα μεταγεγραμμένα συμβόλαια με χιλιοστά επί του οικοπέδου, παρέχεται πλέον η δυνατότητα πλήρους νομιμοποίησης. Οι θέσεις αυτές μπορούν να μεταγραφούν εκ νέου, είτε μεταβιβαζόμενες σε άλλον ιδιοκτήτη διαμερίσματος της ίδιας πολυκατοικίας είτε ενσωματούμενες ως παρακολουθήματα στο διαμέρισμα του ίδιου ιδιοκτήτη. Έτσι, επιτυγχάνεται σαφής νομική τακτοποίηση και αποφεύγονται οι αμφισβητήσεις που δημιουργούνταν στο παρελθόν.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η δυνατότητα του ιδιοκτήτη να προχωρήσει μονομερώς σε τροποποίηση της πράξης οριζόντιας ιδιοκτησίας, ώστε η ανοικτή θέση στάθμευσης να ενσωματωθεί πλήρως στο διαμέρισμά του. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει και την προσθήκη του αντίστοιχου ποσοστού συγκυριότητας επί του οικοπέδου, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών, καθώς αυτή θεωρείται τεκμαιρόμενη από τη νομοθεσία.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι ανοικτές θέσεις στάθμευσης δεν μπορούν να πωληθούν ή να ενοικιαστούν σε άτομα εκτός της πολυκατοικίας, ούτε να κλειστούν χωρίς την ομόφωνη έγκριση όλων των συνιδιοκτητών. Με τον τρόπο αυτό, το ιδιοκτησιακό καθεστώς αποκτά σαφή όρια και σταθερότητα, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα και την αρμονική συνύπαρξη εντός των πολυκατοικιών.