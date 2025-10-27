Λήγει την Παρασκευή η διορία της ΑΑΔΕ για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να αποδείξουν ότι δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας το 2020.

Μετά από σαρωτικές διασταυρώσεις, χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εμφανίζονται να μην έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του 2020, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με πρόστιμα διπλάσια της αξίας των τελών.

Όπως σημειώνεται και στα σχετικά ειδοποιητήρια που τους απεστάλησαν, καλούνται τώρα να δικαιολογήσουν αυτή την εκκρεμότητα έως την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, έως την Παρασκευή, οι φορολογούμενοι με εκκρεμότητες για το 2020 μπορούν να υποβάλουν, μέσω της πλατφόρμας myCAR, δήλωση για την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Στην εφαρμογή δηλώνεται αν το όχημα ήταν σε ακινησία, έχει διαγραφεί, κλαπεί, εξαχθεί στο εξωτερικό ή απαλλάσσεται από τα τέλη, ενώ συνυποβάλλονται έγγραφα που αποδεικνύουν τη μη οφειλή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται πως οι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν τα στοιχεία τους μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», ακόμη και μετά τη λήξη της προθεσμίας, χωρίς ωστόσο αυτό να ανακόπτει τη διαδικασία βεβαίωσης των τελών.

Οι φορολογικές υπηρεσίες λαμβάνουν την πληροφόρηση για κάθε όχημα και προχωρούν σε διόρθωση των στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων. Για παράδειγμα, αν ένα όχημα προκύπτει ότι κυκλοφορούσε στο εξωτερικό για περισσότερα του ενός έτη, τότε διορθώνεται η εικόνα του για όλα τα έτη (τίθεται σε αναγκαστική ακινησία για το ανάλογο χρονικό διάστημα).

Προσοχή! Για τις περιπτώσεις που δηλώνεται παράδοση σε συλλέκτη σιδερικών/ απώλεια, και δεν υφίσταται κατάλληλο δικαιολογητικό παρά μόνο υπεύθυνη δήλωση, δεν διορθώνεται η εικόνα του οχήματος, ωστόσο καταχωρείται σχετική σημείωση.

Οι φορολογικές υπηρεσίες προβαίνουν στις σχετικές διορθώσεις μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2025 και στη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας έτους 2020 από 28 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2025.

Αν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η μη υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας 2020 τότε τα αντίστοιχα τέλη συμπεριλαμβάνονται στη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας μαζί με το πρόστιμο.