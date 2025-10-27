Δικαίωση για επιχείρηση που είχε κληθεί να επιστρέψει επιδότηση.

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την απόφαση 704/2024, δικαίωσε επιχείρηση που είχε κληθεί να επιστρέψει χρηματοδότηση επενδυτικού της σχεδίου, κρίνοντας ότι η ανάκτηση των χρημάτων έγινε κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας.

Η υπόθεση αφορούσε επένδυση που είχε εγκριθεί στο πλαίσιο προγράμματος ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών (2007-2013).

Το Ι Τμήμα του Δικαστηρίου είχε προηγουμένως απορρίψει την έφεση της εταιρείας, όμως η Ολομέλεια ανέτρεψε την απόφαση αυτή.

Το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία δεν είχε κάνει καμία παράνομη ενέργεια ή παράλειψη. Είχε καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά που ζητούσε η προκήρυξη, χωρίς να αποκρύψει ή να αλλοιώσει στοιχεία, ενώ το σχέδιό της εγκρίθηκε κανονικά από τα αρμόδια όργανα. Έτσι, δημιουργήθηκε δικαιολογημένα σε αυτήν η εμπιστοσύνη ότι μπορούσε να προχωρήσει την επένδυσή της.

Η Ολομέλεια σημείωσε επίσης ότι κατά την υλοποίηση του έργου δεν διαπιστώθηκε καμία παρατυπία και η επιχείρηση χρησιμοποίησε σωστά την ενίσχυση. Το πρόβλημα προέκυψε από λανθασμένη, υψηλότερη βαθμολόγηση του κριτηρίου εμπειρίας δύο εταίρων της, σφάλμα που οφειλόταν στα όργανα αξιολόγησης και όχι στην ίδια την εταιρεία.

Με βάση τα παραπάνω, το Δικαστήριο αποφάσισε ότι η δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση ήταν άδικη και πρέπει να ακυρωθεί.