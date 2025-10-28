Όσα ισχύουν και όσα δεν προβλέπονται για τα πάρκινγκ στην πυλωτή.

Ένα από τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες, είναι τα πάρκινγκ στην πυλωτή των πολυκατοικιών.

Όπως αναφέρει το Action24, για το πλαίσιο της ενοικίασης των πάρκινγκ στην πυλωτή, υπάρχουν πολλοί γρίφοι. «Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα και γίνονται τσακωμοί».

Ο δικαιούχος μπορεί μονομερώς να μετατρέψει τη θέση σε αποκλειστική χρήση όταν αυτό προβλέπεται από την ιδιοκτησία και ανήκει πλέον στο ποσοστό συγκυριότητας του διαμερίσματός του. Αυτό σημαίνει πως η μεταβίβαση επιτρέπεται μόνο σε ένοικος της ίδιας πολυκατοικίας.

Επίσης, όσοι είχαν μόνο δικαίωμα χρήσης, μπορούν να μεταβιβάσουν τη θέση μόνο σε ιδιοκτήτη διαμερίσματος της ίδιας οικοδομής.

Δεν επιτρέπεται λοιπόν, καμία πώληση ή εκχώρηση εκτός πολυκατοικίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Όσο αφορά στα υπόγεια πάρκινγκ, μπορεί να γίνει μια μεταβίβαση.

