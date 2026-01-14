Το 2025 έκλεισε με ετήσια αύξηση 9,6% στη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ανοδική πορεία συνέχισαν να καταγράφουν οι τιμές των κατοικιών σε όλη τη χώρα κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, με τις διαφορές μεταξύ των πιο ακριβών και των πιο οικονομικών περιοχών της Ελλάδας να παραμένουν έντονες, αποτυπώνοντας ένα ιδιαίτερα άνισο τοπίο στην εγχώρια αγορά ακινήτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη τιμών SPI του Spitogatos, το 2025 έκλεισε με ετήσια αύξηση 9,6% στη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ σε τριμηνιαία βάση καταγράφηκε άνοδος 1,8% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Την ίδια ώρα, οι τιμές ενοικίασης κατοικιών παρουσίασαν ηπιότερη δυναμική, με ετήσια αύξηση 4,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, αν και σε τριμηνιαία βάση σημειώθηκε μείωση 3,5%. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει μια σχετική εξισορρόπηση στην αγορά μισθώσεων, χωρίς ωστόσο να αναιρεί τις μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ περιοχών υψηλής και χαμηλής ζήτησης.

Στην αγορά κατοικίας, τα Νότια Προάστια της Αθήνας διατηρούν την πρώτη θέση πανελλαδικά, με μέση ζητούμενη τιμή στα 4.125 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ ακολουθούν οι Κυκλάδες με 3.960 ευρώ/τ.μ. και τα Βόρεια Προάστια με 3.380 ευρώ/τ.μ. Στις υψηλές τιμές συγκαταλέγονται επίσης η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας με 3.182 ευρώ/τ.μ. και η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων με 2.936 ευρώ/τ.μ., επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των τουριστικών και παραθαλάσσιων περιοχών.

Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές για αγορά κατοικίας καταγράφονται στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς εμφανίζεται ως η πιο οικονομική της χώρας, με 532 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Κοζάνη με 657 ευρώ/τ.μ., η Φλώρινα με 667 ευρώ/τ.μ., το Κιλκίς με 687 ευρώ/τ.μ. και η Καρδίτσα με 765 ευρώ/τ.μ.

Αντίστοιχη εικόνα διαμορφώνεται και στην αγορά ενοικίασης. Τα Νότια Προάστια παραμένουν η ακριβότερη περιοχή της χώρας, με μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης στα 13,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ ακολουθούν τα Βόρεια Προάστια και το κέντρο της Αθήνας με 11,5 ευρώ/τ.μ., οι Κυκλάδες με 11,3 ευρώ/τ.μ. και ο Πειραιάς με 10,2 ευρώ/τ.μ. Οι τιμές αυτές καταδεικνύουν τη συνεχιζόμενη πίεση στην αγορά μισθώσεων στα μεγάλα αστικά κέντρα και στους τουριστικούς προορισμούς.

Στις πιο οικονομικές περιοχές για ενοικίαση κατοικίας περιλαμβάνονται κυρίως περιφερειακές ενότητες της Βόρειας Ελλάδας. Η Πέλλα καταγράφει τη χαμηλότερη μέση ζητούμενη τιμή με 4,4 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Ημαθία και το Κιλκίς με 4,7 ευρώ/τ.μ., το υπόλοιπο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με 4,8 ευρώ/τ.μ. και η Δράμα με 5,4 ευρώ/τ.μ.

Στην Αττική, οι αποκλίσεις είναι ακόμη πιο έντονες. Η Βουλιαγμένη παραμένει η ακριβότερη περιοχή για αγορά κατοικίας, με μέση ζητούμενη τιμή στα 7.500 ευρώ/τ.μ., ενώ υψηλές τιμές καταγράφονται επίσης στη Βούλα με 6.212 ευρώ/τ.μ., στη Γλυφάδα με 5.543 ευρώ/τ.μ., στο Ελληνικό με 5.333 ευρώ/τ.μ. και στο Κολωνάκι–Λυκαβηττό με 5.088 ευρώ/τ.μ.

Αντίθετα, ο Βαρνάβας εμφανίζεται ως η πιο οικονομική περιοχή της Αττικής για αγορά κατοικίας με 1.448 ευρώ/τ.μ., ενώ χαμηλότερες τιμές καταγράφονται και στην Αγία Βαρβάρα, τα Πατήσια και τις Αχαρνές.