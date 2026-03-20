Αρνητική στο ενδεχόμενο μιας τρίτης θητείας Μητσοτάκη είναι η πλειοψηφία των πολιτών σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB.

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB φιλοξένησε το Open με τους πολίτες να ζητούν κατά βάση συγκυβέρνηση στις επόμενες εκλογές καθώς βλέπουν αρνητικά το ενδεχόμενο μίας 3ης θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σημειώνεται ότι στο χθεσινό πρώτο μέρος, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ κατέγραψαν άνοδο με 24,9% και 11,2% αντίστοιχα στην πρόθεση ψήφου. η δημοσκόπηση έθεσε και ερωτήματα για τον πόλεμο, με τους περισσότερους να θεωρούν λάθος τον πόλεμο στο Ιράν και να θέλουν η Ελλάδα να τηρήσει ουδέτερη στάση σε αυτή τη σύγκρουση.

Συγκυβέρνηση θέλουν οι πολίτες

Στο ερώτημα τι είδους κυβέρνηση θα ήθελαν να σχηματιστεί μετά τις επόμενες εκλογές, ποσοστό της τάξης του 22,1% προτιμά «οικουμενική κυβέρνηση όλων των κομμάτων», λίγο μικρότερο ποσοστό του 20,1% επιλέγει «κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με κόμματα Αριστεράς», πιο χαμηλά με 17,9% θέλει «αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ», το 11% θέλει δεξιά κυβέρνηση συνεργασίας «ΝΔ - Βελόπουλου και άλλων κομμάτων από τη Δεξιά» και μόλις το 8,5% θα ήθελε μία «κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ - ΠΑΣΟΚ».

Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είναι θετικά προσκείμενοι προς μία αυτοδύναμη κυβέρνηση με συντριπτικό ποσοστό της τάξης του 58,3% ενώ με 12,7% ακολουθεί η επιλογή της οικουμενικής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντίστοιχα του ΠΑΣΟΚ, στο ίδιο ερώτημα προτιμούν κατά 57,2% συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με κόμματα Αριστεράς ενώ στη δεύτερη θέση θα ήθελαν μία συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ - ΝΔ σε ποσοστό μάλιστα 13,2%.

Οικουμενική κυβέρνηση επιλέγουν και οι ψηφοφόροι της «αδιευκρίνιστης ψήφου» με μόλις το 2,1% αυτών να επιλέγουν αυτοδυναμία της ΝΔ.

Παράλληλα ποσοστό 67,9% ζητά κυβερνητική αλλαγή και είναι αντίθετο με το ενδεχόμενο 3ης θητείας Μητσοτάκη.

Συσπειρώσεις

Ισχυρή συσπείρωση καταγράφει η Νέα Δημοκρατία με 76,6% σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB ενώ αντίστοιχα το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 65,7%.

Κόμμα Τσίπρα

Στο ερώτημα για το κατά πόσο θα ήταν πιθανό να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το 20,9% απαντά «σίγουρα/μάλλον θα το ψήφιζα», ενώ το 76,6% δηλώνει ότι «μάλλον/σίγουρα δεν θα το ψήφιζα».

Κόμμα Καρυστιανού

Στο αντίστοιχο ερώτημα για το ενδεχόμενο επιλογής ενός κόμματος με αρχηγό την Καμία Καρυστιανού, ποσοστό 63,5% έχει αρνητική άποψη ενώ το 30,6% μάλλον ή σίγουρα θα το ψήφιζε. Ποσοστό 24,7% του «κύματος» των ψηφοφόρων Καρυστιανού φαίνεται να προέρχεται από την Ελληνική Λύση, σύμφωνα με τη δημοσκόπση.

Κόμμα Σαμαρά

Σαρωτικό ποσοστό της τάξης του 82,4% είναι αρνητικό στην επιλογή ενός κόμματος με αρχηγό των Αντώνη Σαμαρά ενώ μόλις ένα 14,3% μάλλον ή σίγουρα θα το ψήφιζε.

Η πορεία του ΠΑΣΟΚ

Τέλος, θετικά βλέπει την πορεία του ΠΑΣΟΚ το 60%των ψηφοφόρων του ενώ το 68,6% θεωρού λίγο έως καθόλου πιθανό το ενδεχόμενο να βγει πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές έστω και με μία ψήφο διαφορά.

