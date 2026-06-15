Αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπάτλερ, στην πολιτεία του Mιζούρι των ΗΠΑ, με τις αρχές να αναφέρουν ότι και οι 12 επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους.

Ένας πιλότος και 11 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή, όταν το αεροπλάνο τους συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Butler Memorial στο δυτικό Μιζούρι. Πρόκειται για ένα από τα πιο πολύνεκρα αεροπορικά δυστυχήματα με αεροσκάφος ελεύθερης πτώσης των τελευταίων δεκαετιών στις ΗΠΑ.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε περίπου στις 11:35 π.μ. (τοπική ώρα). Σύμφωνα με τον Ντένις Τζέικομπς, διευθυντή διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της κομητείας Μπέιτς, δεν κατάφερε να πάρει ύψος, έκανε μια απότομη αριστερή στροφή και κατέπεσε σε ένα χωράφι, περίπου 270 μέτρα μακριά από τον διάδρομο προσγείωσης, όπου τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες.

Ο Τζέικομπς εκτιμά ότι ο πιλότος έχανε ισχύ και προσπάθησε να κατευθυνθεί προς τον γειτονικό αυτοκινητόδρομο για αναγκαστική προσγείωση, αλλά το αεροπλάνο απώλεσε τη στήριξή του και καρφώθηκε στο έδαφος με το ρύγχος.

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Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) ξεκινά έρευνα, η οποία μπορεί να διαρκέσει ένα έως δύο χρόνια, για να εκδώσει τελικό πόρισμα. Ο αναλυτής ασφάλειας αερομεταφορών του CNN, Ντέιβιντ Σούσι, σημείωσε ότι ο συγκεκριμένος κινητήρας θεωρείται αξιόπιστος, οπότε η απώλεια ισχύος μπορεί να οφείλεται σε παρουσία νερού στα καύσιμα ή σε πρόβλημα στα φίλτρα, και όχι απαραίτητα σε κακή συντήρηση ή απειρία του πιλότου.

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Το μονοκινητήριο ελικοφόρο ανήκε στην εταιρεία «Skydive Kansas City», η οποία λειτουργεί από το 1998. «Όλη η ομάδα μας βρίσκεται σε κατάσταση σοκ· η κοινότητά μας είναι πολύ δεμένη», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

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Έμπειροι αλεξιπτωτιστές μεταξύ των θυμάτων

Εννέα από τα θύματα ήταν έμπειροι αλεξιπτωτιστές, ενώ δύο συμμετείχαν σε άλματα «tandem» (διπλό άλμα με εκπαιδευτή). Τα στοιχεία των θυμάτων δεν έχουν ταυτοποιηθεί δημόσια, ωστόσο αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μέλη των οικογενειών τους ήταν αυτόπτες μάρτυρες της συντριβής.

«Η κοινότητα του skydiving είναι απίστευτα δεμένη. Το να χάνεις τόσους φίλους ταυτόχρονα είναι απολύτως ισοπεδωτικό», δήλωσε ο Τράβις Φίπεν, ο οποίος έχασε δικούς του ανθρώπους στο δυστύχημα.

Το αεροσκάφος τύπου Pacific Aerospace 750XL που συνετρίβη είχε κατασκευαστεί το 2010. Είναι δημοφιλές για skydiving, καθώς μπορεί να μεταφέρει έως και 17 αλεξιπτωτιστές και να απογειώνεται από μικρούς διαδρόμους. Το αεροπλάνο είχε ολοκληρώσει δύο σύντομες πτήσεις νωρίτερα το πρωί της Κυριακής και ανήκε στην εταιρεία SkyHi Aero με έδρα το Τενεσί.

Το Butler Memorial Airport είναι ένα μικρό, επαρχιακό αεροδρόμιο χωρίς προγραμματισμένες εμπορικές πτήσεις ή πύργο ελέγχου, ενώ διαθέτει έναν διάδρομο προσγείωσης μήκους περίπου 1.200 μέτρων. Το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

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