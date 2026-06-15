Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την αναζωογόνηση της περιοχής και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος

Σε μια ιδιαίτερα συμβολική και ουσιαστική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, ο Δήμαρχος Σερβίων Χρήστος Ελευθερίου υποδέχθηκε στο γραφείο του νέα ζευγάρια που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης του Δήμου, το οποίο στοχεύει στη στήριξη όσων επιλέγουν να δημιουργήσουν τη ζωή τους στην περιοχή.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι κάθε νέο ζευγάρι που επιλέγει να ζήσει και να δημιουργήσει στην περιοχή αποτελεί «νίκη για τον τόπο», υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος της δημοτικής αρχής είναι η παροχή ουσιαστικών κινήτρων παραμονής και η στήριξη της οικογένειας, ώστε οι νέοι να μπορούν να σχεδιάζουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ασφάλεια και αισιοδοξία.

«Κάθε νέο ζευγάρι που επιλέγει να ζήσει και να δημιουργήσει εδώ είναι μια νίκη για τον τόπο μας», τόνισε ο Χρήστος Ελευθερίου. «Στόχος μας είναι να δίνουμε ουσιαστικά κίνητρα παραμονής, να στηρίζουμε την οικογένεια και να διαμορφώνουμε συνθήκες που επιτρέπουν στους νέους ανθρώπους να σχεδιάζουν τη ζωή τους με αισιοδοξία στον τόπο τους».

Η δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με οικονομικές ενισχύσεις που φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ για τα νέα ζευγάρια που εγκαθίστανται στην περιοχή.

Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε επιμέρους πρωτοβουλίες τοπικών κοινοτήτων, όπως στην περίπτωση της Δημοτικής Ενότητας Ελάτης, όπου έχουν θεσπιστεί ακόμη πιο ενισχυμένα μέτρα στήριξης για τις γεννήσεις παιδιών, με στόχο την αναζωογόνηση των μικρότερων οικισμών. Ειδικότερα, έχει δοθεί οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα στήριξης της οικογένειας και ανανέωσης του πληθυσμού.

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H ανάρτηση του Δημάρχου

«Η μεγαλύτερη χαρά στη ζωή ενός ανθρώπου είναι η γέννηση ενός παιδιού. Πριν από δύο χρόνια ξεκινήσαμε να χορηγούμε στα παιδιά της Ελάτης οικονομικό βοήθημα ύψους 10.000 ευρώ, ενώ πέρσι θεσπίσαμε τη στήριξη κάθε νέου ζευγαριού μετά τον γάμο του με ποσό έως 5.000 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημά του. Σήμερα είχαμε τη χαρά να απονείμουμε το βοήθημα σε τέσσερα νέα ζευγάρια από όλη την επικράτεια του Δήμου μας. Δυστυχώς, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία είναι το δημογραφικό. Στον τόπο μας προσπαθούμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στην αντιμετώπισή του, δημιουργώντας νέες παιδικές χαρές, νέους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, αναβαθμίζοντας ενεργειακά όλα τα σχολεία μας και υλοποιώντας πολλές ακόμη δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των οικογενειών. Ως δάσκαλος, εδώ και χρόνια συνήθιζα να εύχομαι στους μαθητές μου και τώρα σαν Δήμαρχος σε κάθε αγιασμό σχολείου λέω: «Γενάτε γιατί χανόμαστε». Εύχομαι ο Δήμος μας να αποτελέσει παράδειγμα και καταλύτη, ώστε και η κεντρική πολιτεία να αντιληφθεί τη σοβαρότητα του δημογραφικού ζητήματος και να στηρίξει ακόμη πιο αποφασιστικά τις νέες οικογένειες και τη νέα γενιά. Θερμά συγχαρητήρια στα νέα ζευγάρια. Να είναι πάντα ευτυχισμένα, με υγεία, αγάπη και πολλά παιδιά».

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