Ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των πρώτων σεισμικών ερευνών στα θαλάσσια blocks «Νότια της Κρήτης Ι» και «Νότια της Κρήτης ΙΙ».

Εντός των επόμενων δέκα ημερών αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να πέσουν οι υπογραφές για την κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ ENERGY, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη των πρώτων σεισμικών ερευνών στα θαλάσσια blocks «Νότια της Κρήτης Ι» και «Νότια της Κρήτης ΙΙ», καθώς και στις περιοχές «Νότια Πελοπόννησος» και «Α2».

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σημειώνοντας παράλληλα ότι και η Exxon Mobil προχωρά σε όλες τις αναγκαίες προετοιμασίες, ώστε από κοινού με τη HELLENiQ ENERGY να πραγματοποιήσουν ερευνητική γεώτρηση μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες.

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη θέση της Ελλάδας, ο υπουργός τόνισε ότι η ενέργεια αποτελεί γέφυρα συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής, με τον ρόλο της χώρας στην ευρύτερη περιοχή να είναι κομβικός. Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα αποτελεί βασική δίοδο για την απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο, στο πλαίσιο του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού που υιοθετήθηκε από τα 27 κράτη-μέλη.

Ειδική αναφορά έκανε στο γεγονός ότι στον Κανονισμό εντάχθηκε ρύθμιση σύμφωνα με την οποία οτιδήποτε εισέρχεται στην ΕΕ μέσω TurkStream θεωρείται καταρχήν ρωσικό φυσικό αέριο, εκτός εάν αποδειχθεί το αντίθετο, χαρακτηρίζοντάς το επιτυχία της ελληνικής πλευράς. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι υφιστάμενες ενεργειακές υποδομές της χώρας ενισχύουν τον ρόλο της ως πύλης προς την Ευρώπη, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποτελούν στρατηγικό ενεργειακό σύμμαχο στην προσπάθεια αντικατάστασης των ρωσικών προμηθειών.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ο κ. Παπασταύρου επανέλαβε ότι η απόφαση είναι το έργο να προχωρήσει, επισημαίνοντας ότι έχει ζητηθεί επικαιροποίηση των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων από διεθνή οίκο. Με βάση τα επικαιροποιημένα δεδομένα, στόχος είναι η προσέλκυση επενδυτών, είτε από τη Μέση Ανατολή είτε από την Αμερική, ώστε να διευρυνθεί η μετοχική βάση και να διασφαλιστεί η υλοποίηση του κομβικού αυτού έργου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη σημασία των ενεργειακών διασυνδέσεων και των αναδυόμενων αγορών, τονίζοντας ότι η Ελλάδα, λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής της θέσης, αποκτά αυξημένη αξία στον διεθνή ενεργειακό χάρτη. Όπως ανέφερε, χώρες όπως η Σαουδική Αραβία βλέπουν την Ελλάδα ως πύλη εισόδου προς την Ευρώπη, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε και στον διάδρομο IMEC, που συνδέει την Ινδία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα μας βρίσκεται στο σημείο εισόδου αυτού του διαδρόμου, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη διατήρηση της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών.