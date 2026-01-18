Χάρη στους δορυφόρους, οι επιστήμονες έχουν μια καλή εικόνα της παγωμένης επιφάνειας της Ανταρκτικής - αλλά αυτό που βρίσκεται από κάτω έχει παραμείνει περισσότερο μυστήριο.

Ένας νέος χάρτης αποκάλυψε το τοπίο κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής με πρωτοφανή λεπτομέρεια, κάτι που οι επιστήμονες λένε ότι θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την εικόνα μας για την παγωμένη ήπειρο.

Όπως αναφέρει το BBC, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα και τη φυσική του τρόπου με τον οποίο κινούνται οι παγετώνες της Ανταρκτικής για να υπολογίσουν πώς μπορεί να μοιάζει η ήπειρος κάτω από τον πάγο.

Βρήκαν στοιχεία για χιλιάδες προηγουμένως άγνωστους λόφους και κορυφογραμμές και λένε ότι οι χάρτες τους για ορισμένες από τις κρυφές οροσειρές της Ανταρκτικής είναι πιο ξεκάθαροι από ποτέ.

Ενώ οι χάρτες υπόκεινται σε αβεβαιότητες, οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι νέες λεπτομέρειες θα μπορούσαν να ρίξουν φως στο πώς η Ανταρκτική θα αντιδράσει στην κλιματική αλλαγή - και τι σημαίνει αυτό για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

«Είναι σαν να είχες μια κοκκώδη φωτογραφική μηχανή με φιλμ pixel, και τώρα έχεις μια σωστά μεγεθυμένη ψηφιακή εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει», δήλωσε στο BBC News η επικεφαλής συγγραφέας Δρ. Έλεν Όκεντεν, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ-Άλπεις.

Στην πραγματικότητα, περισσότερα είναι γνωστά για την επιφάνεια ορισμένων πλανητών στο Ηλιακό μας Σύστημα από ό,τι για μεγάλο μέρος του «υπογαστρίου» της Ανταρκτικής - την τοπογραφία κάτω από το στρώμα πάγου.

Αλλά οι ερευνητές έχουν τώρα αυτό που πιστεύουν ότι είναι ο πιο πλήρης, λεπτομερής χάρτης αυτού του υπογαστρίου που έχει γίνει ποτέ.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα το δω αυτό και θα δω ολόκληρο το κρεβάτι της Ανταρκτικής ταυτόχρονα», δήλωσε ο καθηγητής Ρόμπερτ Μπίνγκαμ, παγετωνολόγος στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, ο οποίος συνυπέγραψε τη μελέτη. «Νομίζω ότι αυτό είναι καταπληκτικό».

Οι παραδοσιακές μετρήσεις από το έδαφος ή τον αέρα έχουν χρησιμοποιήσει ραντάρ για να «δουν» κάτω από τον πάγο - ο οποίος έχει πάχος έως και τρία μίλια (4,8 χιλιόμετρα) σε ορισμένα σημεία - συχνά κατά μήκος μεμονωμένων γραμμών ή ιχνών έρευνας.

Αλλά αυτά τα ίχνη θα μπορούσαν να απέχουν δεκάδες χιλιόμετρα μεταξύ τους - αφήνοντας τους επιστήμονες να καλύψουν τα κενά.

«Αν φανταζόσασταν ότι τα Σκωτικά Υψίπεδα ή οι Ευρωπαϊκές Άλπεις ήταν καλυμμένα από πάγο και ο μόνος τρόπος για να κατανοήσετε το σχήμα τους ήταν η περιστασιακή πτήση αρκετών χιλιομέτρων μεταξύ τους, δεν υπάρχει περίπτωση να δείτε όλα αυτά τα αιχμηρά βουνά και κοιλάδες που γνωρίζουμε ότι βρίσκονται εκεί», δήλωσε ο Μπίνγκαμ.

Έτσι, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια νέα προσέγγιση, συνδυάζοντας τις γνώσεις τους για την επιφάνεια του πάγου από τους δορυφόρους και την κατανόησή τους για το πώς κινείται ο πάγος από τη φυσική - και ελέγχοντάς τες με αυτά τα προηγούμενα ίχνη.

«Είναι λίγο σαν να κάνεις καγιάκ σε ένα ποτάμι και υπάρχουν βράχοι κάτω από το νερό, μερικές φορές υπάρχουν δίνες στην επιφάνεια, οι οποίες μπορούν να σου πουν για τους βράχους κάτω από το νερό», εξήγησε ο Όκεντεν.

«Και ο πάγος προφανώς ρέει πολύ διαφορετικά από το νερό, αλλά παρόλα αυτά, όταν ο πάγος ρέει πάνω από μια κορυφογραμμή ή έναν λόφο στο βραχώδες υπόστρωμα […] αυτό εκδηλώνεται στην τοπογραφία της επιφάνειας, αλλά και στην ταχύτητα».

Ενώ γνωρίζαμε για τις κύριες οροσειρές της Ανταρκτικής, η νέα προσέγγιση των επιστημόνων αποκάλυψε δεκάδες χιλιάδες προηγουμένως άγνωστους λόφους και κορυφογραμμές, καθώς και μεγαλύτερες λεπτομέρειες γύρω από ορισμένα από αυτά τα βουνά και τα φαράγγια που είναι θαμμένα κάτω από τον πάγο.

«Νομίζω ότι είναι πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον να κοιτάμε όλα αυτά τα νέα τοπία και να βλέπουμε τι υπάρχει εκεί», είπε ο Όκεντεν.

«Είναι σαν να βλέπεις έναν χάρτη τοπογραφίας στον Άρη για πρώτη φορά και σκέφτεσαι, "ουάου, αυτό είναι τόσο ενδιαφέρον, μοιάζει λίγο με τη Σκωτία" ή "αυτό δεν μοιάζει με τίποτα που έχω ξαναδεί".»

Μια ενδιαφέρουσα ανακάλυψη είναι ένα βαθύ κανάλι χαραγμένο στον πυθμένα της Ανταρκτικής σε μια περιοχή που ονομάζεται Υποπαγετωνική Λεκάνη Μοντ.

Το κανάλι έχει κατά μέσο όρο βάθος 50 μέτρα, πλάτος 6 χιλιόμετρα και εκτείνεται σε σχεδόν 400 χιλιόμετρα (περίπου 250 μίλια) - περίπου την απόσταση από το Λονδίνο μέχρι το Νιούκαστλ σε ευθεία γραμμή. Ο νέος χάρτης των ερευνητών είναι απίθανο να είναι ο τελικός. Βασίζεται σε υποθέσεις σχετικά με το πώς ακριβώς ρέει ο πάγος, κάτι που, όπως κάθε μέθοδος, συνοδεύεται από αβεβαιότητες. Και πολλά μένουν να ανακαλυφθούν για τα πετρώματα και τα ιζήματα που βρίσκονται κάτω από τον πάγο.

Αλλά άλλοι ερευνητές συμφωνούν ότι, σε συνδυασμό με περαιτέρω έρευνες από το έδαφος, τον αέρα και το διάστημα, οι χάρτες αποτελούν ένα πολύτιμο βήμα προς τα εμπρός.

«Πρόκειται για ένα πραγματικά χρήσιμο προϊόν», δήλωσε ο Δρ. Peter Fretwell, ανώτερος επιστήμονας στην Βρετανική Ανταρκτική Έρευνα στο Κέιμπριτζ, ο οποίος δεν συμμετείχε στη νέα μελέτη αλλά έχει συμμετάσχει εκτενώς σε προηγούμενες χαρτογραφήσεις.

«Μας δίνει την ευκαιρία να συμπληρώσουμε τα κενά μεταξύ αυτών των ερευνών», πρόσθεσε.

Μια πιο λεπτομερής κατανόηση όλων των κορυφογραμμών, των λόφων, των βουνών και των καναλιών θα μπορούσε να βελτιώσει τα υπολογιστικά μοντέλα για το πώς η Ανταρκτική μπορεί να αλλάξει στο μέλλον, λένε οι ερευνητές.

Αυτό συμβαίνει επειδή αυτές οι γεωμορφές και τα χαρακτηριστικά τελικά διαμορφώνουν πόσο γρήγορα κινούνται οι παγετώνες από πάνω και πόσο γρήγορα μπορούν να υποχωρήσουν σε ένα θερμαινόμενο κλίμα.

Και αυτό είναι σημαντικό επειδή η μελλοντική ταχύτητα τήξης των πάγων στην Ανταρκτική θεωρείται ευρέως ως ένα από τα μεγαλύτερα άγνωστα στην επιστήμη του κλίματος.

«Αυτή η μελέτη μας δίνει μια καλύτερη εικόνα για το τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον και πόσο γρήγορα οι πάγοι στην Ανταρκτική θα συμβάλουν στην παγκόσμια άνοδο της στάθμης της θάλασσας», συμφώνησε ο Fretwell.