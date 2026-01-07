Αν ο ύπνος σας δεν είναι ποιοτικός, τα συμπληρώματα που λαμβάνετε μπορεί να παίζουν σημαντικό ρόλο.

Έχετε περιορίσει την καφεΐνη, ακολουθείτε μια σταθερή ρουτίνα ύπνου και αποφεύγετε τις οθόνες πριν τον ύπνο, αλλά η αϋπνία επιμένει; Τότε ίσως ήρθε η ώρα να εξετάσετε κάτι που συχνά παραβλέπεται: τα συμπληρώματα διατροφής.

Πολλοί άνθρωποι εκπλήσσονται όταν μαθαίνουν ότι ορισμένα συμπληρώματα μπορεί να είναι εξίσου δραστικά με τα φάρμακα. Κάποια συστατικά επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα, τις ορμόνες του στρες ή την παραγωγή μελατονίνης – της ορμόνης που «λέει» στο σώμα μας ότι ήρθε η ώρα για ύπνο.

Πώς τα συμπληρώματα επηρεάζουν τον ύπνο

Για να επέλθει ποιοτικός ύπνος, ο εγκέφαλος πρέπει να μεταβεί από κατάσταση εγρήγορσης σε κατάσταση χαλάρωσης. Αυτό σημαίνει μείωση των διεγερτικών νευροδιαβιβαστών και αύξηση της μελατονίνης.

Ορισμένα συμπληρώματα λειτουργούν ακριβώς αντίθετα, ενισχύουν την ενέργεια, την εστίαση ή την αντοχή στο στρες. Όταν λαμβάνονται αργά μέσα στην ημέρα, οι επιδράσεις τους μπορεί να διαρκέσουν μέχρι το βράδυ – ειδικά αν καταναλώνονται σε υψηλές δόσεις ή σε συνδυασμό μεταξύ τους.

Ο χρόνος και η δοσολογία παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς το σώμα μας αντιδρά διαφορετικά στις ουσίες ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συμπληρώματα που μπορεί να διαταράσσουν τον ύπνο

1. Συμπληρώματα με καφεΐνη

Η καφεΐνη δεν βρίσκεται μόνο στον καφέ.

Πολλά συμπληρώματα για ενέργεια, απώλεια βάρους και συγκέντρωση περιέχουν καφεΐνη ή φυτικά συστατικά όπως γκουαράνα, γιέρμπα μάτε, πράσινο τσάι.

Ιδιαίτερα η γκουαράνα μπορεί να περιέχει πολλαπλάσια καφεΐνη σε σχέση με τον καφέ, χωρίς αυτό να γίνεται πάντα αντιληπτό από τον καταναλωτή. Σε άτομα που μεταβολίζουν αργά την καφεΐνη, ακόμα και μικρές ποσότητες το απόγευμα μπορεί να επηρεάσει τον νυχτερινό ύπνο.

2. Προσαρμογόνα βότανα (Rhodiola & Ginseng)

Τα προσαρμογόνα χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του στρες και την τόνωση της ενέργειας, όμως:

η Rhodiola επηρεάζει νευροδιαβιβαστές όπως η ντοπαμίνη και η νορεπινεφρίνη

το Ginseng αυξάνει την εγρήγορση και την αντοχή στο στρες

Όταν λαμβάνονται το απόγευμα ή το βράδυ, μπορεί να προκαλέσουν ανησυχία και δυσκολία στον ύπνο. Συνιστάται η χρήση τους μόνο πρωινές ώρες ή η αποφυγή τους σε άτομα με αϋπνία.

3. Συμπληρώματα για την υγεία του εγκεφάλου

Σκευάσματα για εστίαση και γνωστική απόδοση συχνά περιέχουν:

L-Τυροσίνη, πρόδρομο νευροδιαβιβαστών που ενεργοποιούν τον οργανισμό

DMAE, που επηρεάζει την ακετυλοχολίνη και τον ύπνο REM

Η χρήση τους αργά μέσα στην ημέρα μπορεί να διατηρήσει το νευρικό σύστημα σε κατάσταση υπερδιέγερσης, προκαλώντας αϋπνία ή έντονα όνειρα.

4. Βιταμίνη D

Παρότι είναι απαραίτητη για την υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού, η βιταμίνη D:

αλληλεπιδρά με τον κιρκάδιο ρυθμό

μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή μελατονίνης

Η λήψη υψηλής δόσης βιταμίνης D το βράδυ ενδέχεται να δυσκολέψει τον ύπνο. Για αυτό προτείνεται να λαμβάνεται το πρωί.

Συμβουλές για καλύτερο ύπνο

Για να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας: