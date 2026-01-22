Ο Nick Cave μαζί με τους Bad Seeds ξεκίνησε τις συναυλίες του από την Αυστραλία και οι πρώτες κριτικές είναι διθυραμβικές.

Ο Nick Cave και οι Bad Seeds επιστρέφουν στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, φέρνοντας μαζί τους την περιοδεία του Wild God, του 18ου στούντιο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 2024.

Η συναυλία τους στην Αθήνα (24/6, Πλατεία Νερού) θα γίνει στο πλαίσιο των εορτασμών του Release Athens Festival που κλείνει φέτος δέκα χρόνια ζωής.



Το περασμένο Σαββατοκύριακο ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους στην Αυστραλία, με τα πρώτα shows να επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μία από τις πιο δυνατές και γενναιόδωρες φάσεις της μακράς καριέρας τους.



Επιστρέφοντας στη σκηνή με πλήρες σχήμα μετά από χρόνια, ο Cave παρουσιάζει ένα πλούσιο set που ισορροπεί ανάμεσα στο νέο υλικό και τέσσερις δεκαετίες εμβληματικών τραγουδιών.



Οι κριτικές από το Fremantle μιλούν για άκρως συναισθηματικές εμφανίσεις, με τον Cave να κυριαρχεί στη σκηνή σαν ιεροκήρυκας και να αλληλεπιδρά διαρκώς με το κοινό, μετατρέποντας το live σε συλλογική εμπειρία.

Με πολυμελές σχήμα, συμπεριλαμβανομένων του Warren Ellis, του Colin Greenwood των Radiohead, και μιας τετραμελούς χορωδίας, το Wild God Tour αποκτά χαρακτήρα τελετουργίας.



Το setlist περιλαμβάνει τραγούδια από το Wild God, τα οποία –σύμφωνα με τον Τύπο– «στέκονται ισότιμα δίπλα στα κλασικά», από το Tupelo και The Mercy Seat μέχρι τα Red Right Hand και Into My Arms, ενώ κομμάτια όπως τα Bright Horses και Joy μετατρέπονται σε αξέχαστες στιγμές.



Οι κριτικές από την Αυστραλία είναι διθυραμβικές. Περιγράφουν τον Cave ως «αληθινό δάσκαλο που παραδίδει ένα μουσικό σεμινάριο», αποδεικνύοντας γιατί παραμένει ένας από τους πιο συναρπαστικούς και συγκινητικούς performers της εποχής μας.



